Pierwszy taki transfer z TV Republika. „70 proc. zespołu myśli o przejściu”

Rusza kanał Newsmax Polska, którego zespół wzbogaca się o kolejnych dziennikarzy oraz pracowników obsługi technicznej. Jak ustaliły Wirtualne Media, od maja do nowego projektu – w roli edytora wideo newsów – dołączył Dominik Próba.

Transfer z Telewizji Republika wywoła lawinę? Jest pierwsze nazwisko

W przeszłości – od marca 2024 do kwietnia 2026 – takie stanowisko obejmował w Telewizji Republika, a wcześniej – od września 2023 do marca 2024 – pracował w Telewizji Polskiej, gdzie również zajmował się edytowaniem wideo. Jak zaznaczają Wirtualne Media, to pierwszy bezpośredni transfer na linii Telewizja Republika – Newsmax Polska.

Już kilka miesięcy temu, w kwietniu 2026 r., pojawiały się informacje, że szykuje się tego typu przejście. – Newsmax wyrwał człowieka z realizacji w Republice, duże poruszenie w zespole. Dostał bardzo dobre warunki — mówił wówczas informator Wirtualnych Mediów. — Moim zdaniem to nawet 70 proc. zespołu myśli o przejściu. Odzew może będzie, ale dowiadujemy się o transferach dopiero, kiedy ktoś znika – przekazał.

Telewizja Republika spóźnia się z wypłatą pensji? Tomasz Sakiewicz reaguje

Niewykluczone, że takich transferów będzie więc więcej. Zwłaszcza, że pojawiają się głosy, że Telewizja Republika opóźnia się z wypłatą pensji, do czego zresztą odnosił się Tomasz Sakiewicz.

– Patrząc na inne telewizje, to my płacimy nawet szybciej, ale próbuję przyzwyczaić ludzi do tego, że to nie jest typowa firma, w której pierwszego dostaje się pieniądze na rachunek. Są takie media, już nie będę wymieniał nazwy, gdzie po dwóch miesiącach od wystawienia rachunku dostaje się pieniądze. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego — powiedział Wirtualnemedia.pl prezes Telewizji Republika.

Czytaj też:

TV Republika na czele niechlubnego zestawienia. KRRiT ujawniła daneCzytaj też:

Ostra rywalizacja prawicowych stacji. Wystarczył kadr z jednego z programów