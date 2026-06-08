TV Republika rozszerza działalność. Sakiewicz uchylił rąbka tajemnicy

Telewizja Republika planuje uruchomić własną sieć komórkową Republika Mobile w modelu MVNO, czyli jako podmiot świadczący usługi telefonii komórkowej bez własnej infrastruktury sieciowej (miałby korzystać z infrastruktury telekomunikacyjnej należącej do innego operatora, tzw. operatora infrastrukturalnego) – poinformował portal satkurier.pl.

TV Republika rusza z nowym biznesem. Sakiewicz: To wszystko dla państwa

Tomasz Sakiewicz, prezes wspomnianej stacji, na początku czerwca poinformował, że została zawarta umowa w tej sprawie, a szczegóły projektu będą ujawniane w perspektywie najbliższych tygodni.

– Zawarliśmy umowę, która doprowadzi do tego, że będziemy mieli własną sieć komórkową – Republika Mobile. Będziemy o tym więcej informować w najbliższych tygodniach. Ten projekt będzie się rozwijał jako jeden z projektów. Mamy już Republikę, która będzie się zajmowała ubezpieczeniami. Mamy Republikę, która się zajmuje energią. A teraz łącznością komórkową i być może też docelowo internetową. To wszystko dla państwa – poinformował Tomasz Sakiewicz.

TV Republika ponawia apele o finansowe wsparcie. „Ekstra państwo zareagowali”

Jednocześnie Telewizja Republika stale prosi swoich widzów o finansowe wsparcie. Ostatnio z bezpośrednim apelem zwrócił się Miłosz Kłeczek. – Wczoraj apelowaliśmy z prezesem i ta przerywana linia, która popięła się w górę, to za wczoraj wynik. Ekstra państwo zareagowali. A dzisiaj bez naszych apeli znowu jest lipa, mówiąc kolokwialnie – stwierdził, pokazując wykres.

Miłosz Kłeczek raz jeszcze zwrócił się do widzów, których sytuacja finansowa na to pozwala, o to, aby wspierali Telewizję Republika. Na antenie jest prezentowany kod QR, który ułatwia szybkie dokonanie płatności.

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