Gwiazda TV Republika w szczerym wyznaniu. Rachoń: Byłem sam, byłem pogubiony

Michał Rachoń pełni funkcję dyrektora programowego Telewizji Republika. Ostatnio w mediach społecznościowych chwalił się wynikami oglądalności stacji, za co dziękował widzom. – Jedziemy dalej – powiedział w jednym z nagrań, które opublikował na portalu X (dawnym Twitterze – red.).

Z tej strony widzowie nie znajdą gwiazdy TV Republika. Rachoń w szczerym wyznaniu

Michał Rachoń w najnowszym odcinku programu Karola Gnata „Odbudowani” dał się poznać z innej, bo prywatnej strony. Nawiązał do kwestii wiary. – Wszystkich podstawowych modlitw nauczyłem się od mojej babci. W moich porannych modlitwach dziękuję jej za to. Jako młody człowiek tego nie doceniałem – powiedział, cytowany przez portal niezalezna.pl.

– Nigdy nie byłem ateistą, nigdy nie znalazłem się w sytuacji, że się wyrzekłem Pana Boga, że uznałem, że Pana Boga nie ma. Nie zrobiłem czegoś tak strasznego, ale oddaliłem się od Pana Boga. To była przyczyna bardzo dużej liczby złych rzeczy, które niestety robiłem – stwierdził Michał Rachoń.

Michał Rachoń o swoim „nawróceniu”. „Nie mam żadnych wątpliwości”

Michał Rachoń wskazał, kiedy nadszedł pewnego rodzaju punkt zwrotny. – Mieszkałem wtedy w wynajętej kawalerce przy Marszałkowskiej, gdzie w totalnym rozgardiaszu, bałaganie, jeszcze ta rzeczywistość moich czasów poststudenckich była dookoła mnie. Pamiętam taką gorącą modlitwę do Pana Boga, żeby mi wskazał drogę. Jak dziś na to patrzę, nie mam żadnych wątpliwości, że Pan Bóg wskazał mi drogę, bo mniej-więcej wtedy poznałem Kasię. Nie mam żadnych wątpliwości co do tego. To był moment, w którym wszystko zagrało. I to był moment mojego nawrócenia – powiedział.

– Byłem sam, byłem pogubiony, a w moim życiu wszystko zaczęło się układać od tego momentu. Dziś mam wspaniałą rodzinę. Wspaniałą żonę, wspaniałe dzieci. Staram się codziennie rozmawiać z Panem Bogiem, żeby pomagał mi iść drogą, którą mi wskazał – dodał Michał Rachoń.

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