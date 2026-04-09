Padł nowy rekord, w środowisku wędkarskim huczy. Taką długość miał gigantyczny okaz

John Terry – mieszkaniec Gallagher w Zachodniej Wirginii – ustanowił nowy rekord pstrąga tygrysiego (Salvelinus fontinalis). Wyczyn pasjonata został oficjalnie potwierdzony przez Departament Zasobów Naturalnych amerykańskiego stanu.

Oto szczegóły – takie wymiary i wagę miała ryba.

Padł nowy rekord. „Zawsze znajdzie się większa ryba”

Terry wybrał się nad jezioro Seneca w hrabstwie Pocahontaas. Jego wyprawa nie trwała krótko, chociaż planował przez długie godziny relaksować się we wspomnianym wcześniej miejscu, chciał odpocząć po pracy. W pewnym momencie za haczyk jego wędki chwycił olbrzymi pstrąg (S. fontinalis), który ważył – uwaga – 11,04 funta (lekko ponad 5 kg). Żyłka, na której zawieszony był haczyk z przynętą mogła natomiast wytrzymać zaledwie 4 funty – cud więc, że nie pękła.

A ile mierzył okaz? 29,13 cala (blisko 80 cm). Co ciekawe, poprzedni rekord największego pstrąga tygrysiego padł w 2011 roku – był więc nie do pobicia przez 15 lat.

„Cieszymy się, że możemy uhonorować pana Terry'ego za ustanowienie nowego rekordu stanu w połowie pstrąga tygrysiego. Jego osiągnięcie pokazuje, jak niesamowite wrażenia wędkarskie oferuje Zachodnia Wirginia, i odzwierciedla pasję, z jaką wędkarze podchodzą do wód w całym stanie” – stwierdził szef WVDNR – Brett McMillion (cytat za lokalną stacją telewizyjną WBOY 12).

A jak swój wyczyn skomentował sam Terry? – Zawsze znajdzie się większa ryba – odparł skromnie.

Niesamowite rekordy

Niedawno publikowaliśmy listę fascynujących rekordów, które w 2025 r. padły na terenie stanu Michigan. Oto kilka z nich:



Sum płaskogłowy (Pylodictis olivaris), długość 47,80 cali (121,41 cm), rzeka Saint Joseph, hrabstwo Berrien, południowo-zachodni region, USA, sierpień 2025.

Bass wielkogębowy (Micropterus salmoides), długość 24,50 cali (62,23 cm), jezioro Silver Lake, hrabstwo Kent, zachodni region, USA, lipiec.

Szczupak amerykański (Esox masquinongy), długość 54 cale (137,16 cm), jezioro St Clair, hrabstwo Wayne, południowo-wschodni region, USA, wrzesień.

