Padł nowy rekord, w środowisku wędkarskim huczy. Taką długość miał gigantyczny okaz
Padł nowy rekord, w środowisku wędkarskim huczy. Taką długość miał gigantyczny okaz

Pstrąg tygrysi, zdjęcie ilustracyjne
Pstrąg tygrysi, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Shutterstock / M Rose
Padł nowy rekord! Wędkarz złowił gigantycznego pstrąga – ryba omal nie zerwała żyłki, która nie była przystosowana do udźwignięcia tak dużej wagi.

John Terry – mieszkaniec Gallagher w Zachodniej Wirginii – ustanowił nowy rekord pstrąga tygrysiego (Salvelinus fontinalis). Wyczyn pasjonata został oficjalnie potwierdzony przez Departament Zasobów Naturalnych amerykańskiego stanu.

Oto szczegóły – takie wymiary i wagę miała ryba.

Padł nowy rekord. „Zawsze znajdzie się większa ryba”

Terry wybrał się nad jezioro Seneca w hrabstwie Pocahontaas. Jego wyprawa nie trwała krótko, chociaż planował przez długie godziny relaksować się we wspomnianym wcześniej miejscu, chciał odpocząć po pracy. W pewnym momencie za haczyk jego wędki chwycił olbrzymi pstrąg (S. fontinalis), który ważył – uwaga – 11,04 funta (lekko ponad 5 kg). Żyłka, na której zawieszony był haczyk z przynętą mogła natomiast wytrzymać zaledwie 4 funty – cud więc, że nie pękła.

A ile mierzył okaz? 29,13 cala (blisko 80 cm). Co ciekawe, poprzedni rekord największego pstrąga tygrysiego padł w 2011 roku – był więc nie do pobicia przez 15 lat.

„Cieszymy się, że możemy uhonorować pana Terry'ego za ustanowienie nowego rekordu stanu w połowie pstrąga tygrysiego. Jego osiągnięcie pokazuje, jak niesamowite wrażenia wędkarskie oferuje Zachodnia Wirginia, i odzwierciedla pasję, z jaką wędkarze podchodzą do wód w całym stanie” – stwierdził szef WVDNR – Brett McMillion (cytat za lokalną stacją telewizyjną WBOY 12).

A jak swój wyczyn skomentował sam Terry? – Zawsze znajdzie się większa ryba – odparł skromnie.

Niesamowite rekordy

Niedawno publikowaliśmy listę fascynujących rekordów, które w 2025 r. padły na terenie stanu Michigan. Oto kilka z nich:

  • Sum płaskogłowy (Pylodictis olivaris), długość 47,80 cali (121,41 cm), rzeka Saint Joseph, hrabstwo Berrien, południowo-zachodni region, USA, sierpień 2025.
  • Bass wielkogębowy (Micropterus salmoides), długość 24,50 cali (62,23 cm), jezioro Silver Lake, hrabstwo Kent, zachodni region, USA, lipiec.
  • Szczupak amerykański (Esox masquinongy), długość 54 cale (137,16 cm), jezioro St Clair, hrabstwo Wayne, południowo-wschodni region, USA, wrzesień.

    Źródło: WBOY 12