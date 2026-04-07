Wędkarz ustanowił nowy rekord. Tyle ważyła ryba. „Unikalny” okaz

O rekordzie, który padł nieoczekiwanie na terenie stanu Oklahoma, napisał National Today.
Eric Sandersr, który chciał po prostu zrelaksować się po pracy, złowił olbrzymich rozmiarów czukuczana rzecznego w rzece Illinois. Jak się okazało, waga ryby wystarczyła, by ODWC nazwisko Amerykanina zapisało na specjalnej liście. Jednak nie tylko tam będzie ono wiecznie żywe, bowiem na zawsze zapisze się także w świadomości pasjonatów popularnej dziedziny, jaką jest wędkarstwo.
Ile ważył okaz?
Padł nowy rekord!
Sander C. carpio z wody wyciągnął 3 kwietnia (w Wielki Piątek, na dwa dni przed świętami wielkanocnymi).
Ryba ważyła dokładnie dwa funty i dwie uncje, czyli ponad 963 g (ok. 0,96 kg).
„Ten rekord świadczy o bogactwie unikalnych gatunków ryb, które można znaleźć w rzekach i jeziorach stanu Oklahoma” – oceniła redakcja portalu.
Lista warta uwagi. Środowisko wędkarskie zareagowało zdumieniem
Przy tej okazji warto wspomnieć o rekordach, które padły na terenie stanu Michigan. Zebraliśmy je do jednego miejsca – listę opublikował Departament Zasobów Naturalnych.
Na szczególną uwagę zasługują te oto wyczyny wędkarzy:
- Sum płaskogłowy (Pylodictis olivaris), długość 47,80 cali (121,41 cm), rzeka Saint Joseph, hrabstwo Berrien, południowo-zachodni region, USA, sierpień 2025.
- Bass wielkogębowy (Micropterus salmoides), długość 24,50 cali (62,23 cm), jezioro Silver Lake, hrabstwo Kent, zachodni region, USA, lipiec.
- Szczupak amerykański (Esox masquinongy), długość 54 cale (137,16 cm), jezioro St Clair, hrabstwo Wayne, południowo-wschodni region, USA, wrzesień.
- Sieja amerykańska (Coregonus clupeaformis), długość 28 cali (71,12 cm), Jezioro Górne w pobliżu hrabstwa Baraga, północny region, USA, luty.
- Karp (Cyprinus carpio), długość 42,50 cali (107,95 cm), staw Ninth Street Pond, hrabstwo Alpena, północno-wschodni region, USA, czerwiec 2025 roku.
