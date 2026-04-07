Wędkarz ustanowił nowy rekord. Tyle ważyła ryba. „Unikalny” okaz

O rekordzie, który padł nieoczekiwanie na terenie stanu Oklahoma, napisał National Today.

Eric Sandersr, który chciał po prostu zrelaksować się po pracy, złowił olbrzymich rozmiarów czukuczana rzecznego w rzece Illinois. Jak się okazało, waga ryby wystarczyła, by ODWC nazwisko Amerykanina zapisało na specjalnej liście. Jednak nie tylko tam będzie ono wiecznie żywe, bowiem na zawsze zapisze się także w świadomości pasjonatów popularnej dziedziny, jaką jest wędkarstwo.

Ile ważył okaz?

Padł nowy rekord!

Sander C. carpio z wody wyciągnął 3 kwietnia (w Wielki Piątek, na dwa dni przed świętami wielkanocnymi).

Ryba ważyła dokładnie dwa funty i dwie uncje, czyli ponad 963 g (ok. 0,96 kg).

„Ten rekord świadczy o bogactwie unikalnych gatunków ryb, które można znaleźć w rzekach i jeziorach stanu Oklahoma” – oceniła redakcja portalu.

Lista warta uwagi. Środowisko wędkarskie zareagowało zdumieniem

Przy tej okazji warto wspomnieć o rekordach, które padły na terenie stanu Michigan. Zebraliśmy je do jednego miejsca – listę opublikował Departament Zasobów Naturalnych.

Na szczególną uwagę zasługują te oto wyczyny wędkarzy:

Sum płaskogłowy (Pylodictis olivaris), długość 47,80 cali (121,41 cm), rzeka Saint Joseph, hrabstwo Berrien, południowo-zachodni region, USA, sierpień 2025.

Bass wielkogębowy (Micropterus salmoides), długość 24,50 cali (62,23 cm), jezioro Silver Lake, hrabstwo Kent, zachodni region, USA, lipiec.

Szczupak amerykański (Esox masquinongy), długość 54 cale (137,16 cm), jezioro St Clair, hrabstwo Wayne, południowo-wschodni region, USA, wrzesień.

Sieja amerykańska (Coregonus clupeaformis), długość 28 cali (71,12 cm), Jezioro Górne w pobliżu hrabstwa Baraga, północny region, USA, luty.

Karp (Cyprinus carpio), długość 42,50 cali (107,95 cm), staw Ninth Street Pond, hrabstwo Alpena, północno-wschodni region, USA, czerwiec 2025 roku.

