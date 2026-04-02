Wędkarze ustanowili nowy rekord. Był nie do pobicia przez 16 lat

O fascynującym wyczynie pasjonatów wędkarstwa – mieszkańców Teksasu (który znajduje się na południu Stanów Zjednoczonych) – napisała redakcja zagranicznego portalu Caliber. Ojciec i córka – Austin Taylor i Lily Mae – wybrali się nad jezioro Wright Patman. W pewnym momencie za haczyk ich wędki chwycił olbrzymi biały crappie (P. annularis).

Tyle ważył i mierzył okaz.

Wędkarze ustanowili nowy rekord. Przez 16 lat nikt nie był w stanie złowić większego P. annularis

Wędkarze nowy rekord ustanowili podczas zawodów, w których udział wzięli na początku tego roku – w lutym.

Jak opisuje źródło, któremu pasjonaci zrelacjonowali swój dzień nad jeziorem Wright Patman, okaz „omal nie zsunął się z haczyka z powrotem do wody”, gdy próbowali go wyciągnąć na brzeg. Na szczęście młoda kobieta, obecna na miejscu, która towarzyszyła swojemu tacie, w porę podsunęła sieć, w którą wpadła ryba.

Kolejne osoby, które będą chciały pobić rekord białego crappie, będą mieli nie lada wyzwanie – okaz, który złowiony został w litym, ważył 1,29 kg. Miał ponadto długość bagatela 40 cm.

Lista rekordów stanu Michigan. Najdłuższa ryba mierzyła aż 122 cm

Departament Zasobów Naturalnych stanu Michigan publikował niedawno listę ubiegłorocznych rekordów. Wywołała ona poruszenie w środowisku wędkarskim.

Oto kilka z nich, zdecydowanie wartych uwagi: Sum płaskogłowy (Pylodictis olivaris), długość 47,80 cali (121,41 cm), rzeka Saint Joseph, hrabstwo Berrien, południowo-zachodni region, USA, sierpień 2025, bass wielkogębowy (Micropterus salmoides), długość 24,50 cali (62,23 cm), jezioro Silver Lake, hrabstwo Kent, zachodni region, USA, lipiec 2025, szczupak amerykański (Esox masquinongy), długość 54 cale (137,16 cm), jezioro St Clair, hrabstwo Wayne, południowo-wschodni region, USA, wrzesień, sieja amerykańska (Coregonus clupeaformis), długość 28 cali (71,12 cm), Jezioro Górne w pobliżu hrabstwa Baraga, północny region, USA, luty.

Czytaj też:

Złowili ogromną rybę. W środowisku wędkarskim aż huczyCzytaj też:

Ma 16 lat i dwa wędkarskie rekordy świata. Wyczynu dokonał z chirurgiczną precyzją