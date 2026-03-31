Ma 16 lat i dwa wędkarskie rekordy świata. Wyczynu dokonał z chirurgiczną precyzją

Ryder Humphries 2 listopada 2025 roku w kanadyjskich Górach Skalistych na rzece Bow w pobliżu Banff złowił pstrąga Salvelinus confluentus o długości 70 cm. 16-letni wędkarz pięć dni później powtórzył swój wyczyn. Nastolatek pobił młodzieżowy rekord świata jeśli chodzi o użycie dowolnego sprzętu. Podobne osiągnięcie zostało mu przypisane w związku z drugim połowem, tym razem w kategorii obejmującej wszystkich wędkarzy bez względu na wiek.

Humphries ocenił, że o jego osiągnięciu nie zdecydowało szczęście, tylko dyscyplina wypracowana obserwowaniem rzeki przez lata – relacjonuje portal wired2fish.com. Aby znaleźć się w tabelach międzynarodowego stowarzyszenia wędkarskiego (IGFA) należy spełnić szereg wymogów. Chodzi o pomiar ryby, wypełnienie dokumentacji, utrzymywanie ryby w wodzie tak długo, jak to możliwe, oraz upewnienie się, że odpływa w idealnym stanie.

16-letni wędkarz ma dwa rekordy świata. Złowił identyczne pstrągi Salvelinus confluentus

– To właśnie sprawiło, że te ryby były dla mnie czymś więcej niż tylko liczbą. Złowiłem wiele okazów, które można sklasyfikować jako trofeum, jednak to ten proces sprawił, że to wszystko miało znaczenie – komentował 16 latek. – Nie wyobrażam sobie nic bardziej satysfakcjonującego niż chwila spędzona z rekordową rybą, kontakt wzrokowy z tak magicznym zwierzęciem i subtelne porozumienie między nami – mówił wędkarz.

Rekord świata pod względem długości pstrąga Salvelinus confluentus dzierży Bo Nelson, który 20 sierpnia 2011 r. w Fernie w Kanadzie złowił 81-centrymetrową rybę. Z kolei rekord wszechczasów należy do Nelsona Higginsa, który 27 października 1949 r. na jeziorze Pend Oreille złowił okaz o wadze 14,51 kg, który miał jednocześnie 102,87 cm długości.

