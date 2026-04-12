Gigantyczne zmiany w urlopach. Nowe przepisy od maja 2026

Od 1 maja 2026 r. pracowników sektora prywatnego czekają spore zmiany w sposobie liczenia stażu pracy. W praktyce oznacza to, że wiele osób może zyskać nawet 6 dodatkowych dni urlopu wypoczynkowego. Warunek jest jeden – trzeba będzie wcześniej uzyskać odpowiednie zaświadczenie z ZUS.

Nawet 6 dni więcej urlopu. Nowe przepisy już od maja 2026 r.

Nowe przepisy wynikają z nowelizacji kodeksu pracy i rozszerzają katalog okresów, które wliczają się do stażu. Do tej pory najczęściej liczył się głównie etat, teraz jednak podejście jest znacznie szersze. Ustawodawca uwzględnia m.in. umowy cywilnoprawne oraz prowadzenie działalności gospodarczej. W sektorze finansów publicznych zmiany obowiązują już od 1 stycznia 2026 r., natomiast w prywatnych firmach wejdą w życie od 1 maja.

Co to oznacza w praktyce? Z nowych zasad skorzystają przede wszystkim osoby, które w przeszłości pracowały na umowach zleceniach, umowach agencyjnych, a także prowadziły własną firmę albo współpracowały z przedsiębiorcą. Do stażu pracy będą też zaliczane okresy sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem w czasie zawieszenia działalności oraz członkostwo w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych.

Dzięki temu wiele osób przekroczy próg 10 lat stażu pracy, który daje prawo do dłuższego urlopu – 26 dni zamiast 20. To jednak tylko jedna z korzyści. Dłuższy staż może przełożyć się również na wyższy dodatek stażowy, prawo do nagrody jubileuszowej lub jej wyższego poziomu, lepsze oferty pracy wymagające określonego doświadczenia, a także dłuższy okres wypowiedzenia i wyższą odprawę w przypadku zakończenia zatrudnienia.

Dodatkowy urlop dla pracowników. Wystarczy wniosek do ZUS

Żeby skorzystać z nowych przepisów, konieczne jest złożenie w ZUS specjalnego wniosku. Można to zrobić wyłącznie online, przez konto w systemie eZUS, w zakładce „Usługi”. Dokumenty są wydawane wyłącznie elektronicznie.

Otrzymane zaświadczenie trzeba następnie przekazać pracodawcy. Co ważne, pracownik ma na to aż 24 miesiące, jednak im szybciej to zrobi, tym szybciej nowe okresy zostaną doliczone do stażu pracy i realnie przełożą się na uprawnienia.

Jak podaje ZUS, zainteresowanie zmianami jest ogromne – do 25 marca 2026 r. wpłynęło już ponad 572 tys. wniosków.

