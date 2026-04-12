Lech Wałęsa narzeka na emeryturę. Tyle dostaje były prezydent
Lech Wałęsa Źródło: Newspix.pl / Damian Burzykowski
Lech Wałęsa otrzymuje emeryturę prezydencką. Były polityk nie ukrywa jednak niezadowolenia ze swojego świadczenia.

Lech Wałęsa, jako były prezydent, otrzymuje tzw. emeryturę prezydencką, której wysokość wynosi 75 proc. wynagrodzenia urzędującego prezydenta RP. W praktyce daje to świadczenie wynoszące obecnie 13 tys. 691 zł i 47 gr brutto miesięcznie.

Były lider „Solidarności” ma również prawo do standardowej emerytury z ZUS, wynikającej z pracy w Stoczni Gdańskiej. Jak jednak sam przyznał, z tego świadczenia nie korzysta. – Od 20 lat nie pobieram emerytury, w ogóle, ani grosza, bo Polska biedna – powiedział Lech Wałęsa.

W marcu 2024 roku były prezydent przyznał, że chociaż na przestrzeni lat jego świadczenie emerytalne wzrosło, to nadal nie jest usatysfakcjonowany z jego wysokości. – Czy jestem zadowolony ze swojej emerytury? Jakbym był, tobym jeździł na grzybki czy rybki, a nadal pracuję, jeżdżąc po świecie – komentował.

Były prezydent tłumaczył, że duża część emerytury rozpływa się na koszty życia, opiekę medyczną i utrzymanie aktywności zawodowej”.

Sondaż. Jakie emerytury powinni dostawać byli prezydenci?

W grudniowym sondażu przeprowadzonym przez SW Research dla „Wprost”, zapytaliśmy Polaków, jak wysoką emeryturę powinni dostawać byli prezydenci (chodzi o kwoty netto – red.).

  • najliczniejsza grupa badanych, bo 32,7 proc. uważa, że na konto polityków powinno wpływać świadczenie w wysokości od 5 do 10 tys. zł.
  • 23,5 proc. stoi na stanowisku, że przelew powinien być wyższy – od 11 do 15 tys. zł
  • 12,3 proc. badanych uważa, że emerytura powinna wynosić powyżej 15 tys. zł
  • 11,6 proc. wskazało kwotę do 5 tys. zł
  • 8,1 proc. respondentów sądzi, że emerytura prezydencka w ogóle nie powinna być przyznawana
  • 11,8 proc. nie ma zdania w tej sprawie

Czytaj też:
Lech Wałęsa dla „Wprost”: Tak zakombinują, że Orbán wygra wyboryCzytaj też:
Zaskakujący zwrot u Jarosława Kaczyńskiego. Sąsiedzi zabrali głos

