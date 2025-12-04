Polacy zaglądają do portfeli byłych prezydentów. Ile powinna wynosić ich emerytura? Sondaż dla „Wprost”

9349 zł – tyle wpłynęło na konto Andrzeja Dudy w ramach prezydenckiej „emerytury”. Wyciągiem w mediach społecznościowych pochwalił się sam zainteresowany, żeby – jak zaznaczył – „nie było spekulacji”. Prezydencką emeryturę pobierają także Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski i Bronisław Komorowski. Na przestrzeni lat wszyscy trzej w publicznych wypowiedziach deklarowali, że ich świadczenie wynosi ok. 11 tys. zł na rękę.

Kwestię wynagrodzenia byłego prezydenta RP reguluje ustawa z 1996 r. „Byłemu Prezydentowi przysługuje dożywotnio miesięczne uposażenie w wysokości odpowiadającej 75 proc. kwot wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego ustalonych w przepisach o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe dla Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” – czytamy.

– Wszyscy byli prezydenci jadą na tym samym wózku. Można powiedzieć, że jesteśmy najmniejszą grupą zawodową w Polsce, bo mamy odrębną ustawę. Dorabiamy. Głównie wygłaszamy poza granicami Polski odczyty, wykłady. Dowartościowujemy prestiżowo różne wydarzenia, konferencje itp. – mówił kilka lat temu Bronisław Komorowski w wywiadzie dla „Wprost”.

Słowa o tym, że byli prezydenci dorabiają, potwierdza też ruch Andrzeja Dudy. Niedawno gruchnęła wieść o tym, że stał się członkiem rady nadzorczej ZEN.com — fintechu, nazywanego „polskim Revolutem”. Oprócz tego Andrzej Duda niedawno wydał książkę, którą promuje na spotkaniach autorskich. Ma także swój cykl w Kanale Zero.

W najnowszym sondażu, który dla „Wprost” przeprowadziła pracownia SW Research, zapytaliśmy Polaków, ile powinna wynosić emerytura byłego prezydenta Polski. Odpowiedzi są zróżnicowane.

Najliczniejsza grupa badanych, bo 32,7 proc. uważa, że była głowa państwa powinna otrzymywać świadczenie w wysokości od 5 do 10 tys. zł netto. 23,5 proc. stoi na stanowisku, że przelew powinien być wyższy – od 11 do 15 tys. zł netto. 12,3 proc. badanych uważa, że powinno to być powyżej 15 tys. zł netto, a 11,6 proc. – do 5 tys. zł netto. 8,1 proc. respondentów sądzi, że emerytura prezydencka w ogóle nie powinna być przyznawana. 11,8 proc. nie ma zdania w sprawie.

Ciekawe wnioski płyną z bardziej szczegółowych wyników badania.