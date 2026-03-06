SG powstrzymała przemyt nielegalnych migrantów. Tyle zapłacili za przerzut do Niemiec

Funkcjonariusze Straży Granicznej ze Szczecina w czwartek 5 marca 2026 roku udaremnili kolejną próbę przerzutu nielegalnych migrantów do Niemiec. Do zatrzymania doszło w rejonie autostrady A6, około siedmiu kilometrów przed granicą z Niemcami. 22-letni Ukrainiec przewoził samochodem osobowym czterech nielegalnych migrantów w wieku od 22 do 40 lat: trzech Banglijczyków i Hindusa.

Banglijczycy i Hindus chcieli dostać się do Niemiec. SG powstrzymała nielegalnych migrantów

Obcokrajowcy mieli łotewskie dokumenty potwierdzające ich tożsamość. Mężczyźni usłyszeli zarzut przekroczenia wbrew przepisom granicy z Litwy do Polski i usiłowania do Niemiec. Cudzoziemcy przyznali się do winy. Złożyli wyjaśnienia oraz dobrowolnie poddali się zaproponowanej przez prokuratora karze w postaci sześciu miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na dwa lata.

Migranci tłumaczyli się, że za zorganizowanie im przerzutu z Bangladeszu do Niemiec zapłacili po sześć tysięcy euro. Ostatni odcinek tego nielegalnego procederu – z Litwy – organizował im zatrzymany Ukrainiec. Mężczyzna usłyszał zarzut organizowania innym osobom przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom. 22-latek również przyznał się do zarzucanego czynu. Grozi mu kara do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Ukrainiec nielegalnie przerzucał migrantów. Możliwe, że nie pierwszy raz

Jest prawdopodobne, że Ukrainiec wcześniej także zajmował się tym procederem. Badać będą to śledczy ze Straży Granicznej w Szczecinie. Sąd w Szczecinie zadecydował w piątek o zastosowaniu wobec tego cudzoziemca środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Banglijczycy i Hindus 6 marca zostali przekazani Litwie w ramach readmisji przez Straż Graniczną.

