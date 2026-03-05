Rząd reaguje na sytuację przy granicy polsko-białoruskiej. MSWiA o „stałej presji”

Od czwartku ponownie obowiązuje czasowy zakaz przebywania w wyznaczonym obszarze strefy nadgranicznej przy granicy z Białorusią. Ograniczenia zostały przedłużone na kolejne trzy miesiące.

Zakaz funkcjonuje nieprzerwanie od 13 czerwca 2024 roku i od tego czasu jest systematycznie odnawiany. Tym razem podstawą prawną jest rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 25 lutego 2026 roku, które wydłuża jego obowiązywanie o następne 90 dni.

Obszar objęty zakazem

Zasięg strefy – w porównaniu z wcześniejszymi decyzjami – nie został zmieniony. Obejmuje ona łącznie 78,29 kilometra granicy państwowej. Ten teren znajduje się w obszarze działania placówek Straży Granicznej w Michałowie, Narewce, Białowieży, Dubiczach Cerkiewnych i Czeremsze.

Na odcinku o długości 59,24 kilometra zakaz dotyczy pasa o szerokości 200 metrów od linii granicy. W rejonie rezerwatów przyrody, na długości 15,26 kilometra, strefa jest znacznie szersza i sięga około 2 kilometrów w głąb kraju. Z kolei na fragmencie liczącym około 3,79 kilometra ograniczenia obejmują pas o szerokości około czterech kilometrów.

Co istotne, zakaz co do zasady nie obejmuje miejscowości ani wyznaczonych szlaków turystycznych. Ma to ograniczyć negatywne skutki dla mieszkańców, turystów oraz osób prowadzących działalność zawodową w regionie.

Ministerstwo ostrzega. „Stała presja migracyjna”

Jak wyjaśniło w uzasadnieniu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, decyzja o przedłużeniu strefy buforowej „wynika z faktu stałej presji migracyjnej na polsko-białoruskim odcinku granicy państwowej”.

Resort podkreślił, że „zjawisko to, utrzymujące się od połowy 2021 roku, dotyczy cudzoziemców z państw wysokiego ryzyka migracyjnego, którzy usiłują przekraczać granicę państwową wbrew przepisom z terytorium Republiki Białorusi do Rzeczypospolitej Polskiej”.

Ministerstwo zwróciło także uwagę na inny problem.

„W ostatnim okresie odnotowywany jest także znaczny wzrost ilości zdarzeń, polegających na przelotach z terytorium Białorusi balonów meteorologicznych wraz z podwieszonymi pakunkami z wyrobami tytoniowymi”. Jak zaznaczono, takie działania dodatkowo angażują służby graniczne, które już teraz są obciążone reagowaniem na próby nielegalnego przekraczania granicy. „Powyższe działania angażują siły służb granicznych, co przy aktualnym zagrożeniu migracyjnym dodatkowo uzasadnia podtrzymanie obowiązywania strefy buforowej” – podkreślił resort.

