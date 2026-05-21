Kaczyński ma uraz do Sakiewicza? „Wolałby, żeby się finansowo ciągle dusił”

Portal Wirtualne Media skontaktował się z osobami, które wiedzą, jaki stosunek ma jeden z najważniejszych polityków w Polsce (lider opozycji) do redaktora naczelnego i prezes zarządu spółki Telewizja Republika.

Rozmówcy WM, którzy poddali ocenie jakość relacji łączącej Kaczyńskiego z Sakiewiczem, mają wspólny wniosek: nie jest ona dobra.

Jako dający do myślenia przykład, będący jednocześnie dowodem potwierdzającym, że nie jest między nimi najlepiej, można przywołać głosowanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ws. „pierwszej całkowicie polskiej i niezależnej” stacji (bo tak brzmi często powtarzane przez pracowników Republiki hasło). Marzena Paczuska – była szefowa „Wiadomości” (programu, który za rządów PiS emitowany był na antenie TVP Info), która zasiada w składzie KRRiT – głosowała przeciwko rozłożeniu rocznych rat Republiki za koncesję na miesięczne.

Kaczyński nie przepada za Sakiewiczem?

Zastępca redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej” zapytany o Kaczyńskiego i Sakiewicza przyznał, że zastanawia się, czy ten drugi „nie podpadł” czymś temu pierwszemu, dlatego polityk „nie chce mu teraz ułatwiać gry, żeby się finansowo rozwijał”.

– Chyba wolałby, żeby się finansowo ciągle dusił. Na pewno ich relacje są bardzo ciekawe. Wiemy, że szef Republiki domaga się audiencji na Nowogrodzkiej [tam znajduje się siedziba Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie – przyp.red.], ale jej nie dostaje. Kaczyński w czasie rządów PiS też nie dawał Sakiewiczowi urosnąć za bardzo – wskazał dziennikarz Bartosz Wieliński.

WM przypomniały, jak półtora roku temu Joanna Wielichowska z PiS uderzyła w prywatną, prawicową stację, że ta zbiera pieniądze wyłącznie na swoje konto bankowe, a zapomina prosić o wsparcie finansowe dla rzecz PiS.



Ekspert o prezesie TV Republika: Zależy mu na dwóch rzeczach

O tym, że prezes największej partii opozycyjnej nie lubi redaktora naczelnego „Gazety Polskiej”, przekonany jest też Jacek Gądek.



– Osobiście Kaczyński nie znosi Sakiewicza – jego buty, rozpasania i chęci wpływania na partię. A także za to, że w czasach rządów PiS Sakiewicz – dzięki pieniądzom od państwa – żył jak pączek w maśle, a teraz jego Republika nie chce popierać PiS, a wręcz promuje Konfederację [Wolność i Niepodległość – red.] i partię Grzegorza Brauna [Konfederację Korony Polskiej – red.] – stwierdził dziennikarz polityczny „Newsweek Polska” (cytat za Wirtualnymi Mediami).

Rozmówca portalu ocenił, że Sakiewiczowi „zależy na dwóch rzeczach: na pieniądzach i władzy”. – Chciałby zbudować warty miliardy koncern medialny, ale jego własny radykalizm i ekscesy na antenie Republiki stają na przeszkodzie realizacji tej wizji – powiedział.

