Andrzej Duda dostał nową pracę. Niespodziewany ruch byłego prezydenta

ZEN.com, bo to o nim mowa, został założony w 2018 roku w Rzeszowie przez Dawida Rożka, współtwórcę platformy gamingowej G2A. Firma działa w niemal 30 krajach i oferuje m.in. karty wielowalutowe, konta w 28 walutach, wymianę walut oraz płatności internetowe.

Andrzej Duda stawia na fintech. Dołącza do ZEN.com

Andrzej Duda w rozmowie z „Pulsem Biznesu” wytłumaczył, że decyzja o dołączeniu do firmy wynika z podziwu dla młodego zespołu i jego podejścia do rozwoju biznesu. Były prezydent zaznaczył, że fintech chce tworzyć nie tylko pojedyncze produkty, ale całe intuicyjne ekosystemy finansowe.

– Polskie banki mają usługi cyfrowe na znakomitym poziomie, ale ZEN.com idzie jeszcze o krok dalej. To jak porównanie tradycyjnych telefonów komórkowych ze smartfonami. Chodzi o stworzenie całego intuicyjnego ekosystemu finansowego, a nie tylko pojedynczej usługi. Dlatego mówię zarządowi: myślcie nie tylko o młodych klientach, ale też o moim pokoleniu, które jest coraz aktywniejsze cyfrowo i potrzebuje nowoczesnych, ale też przyjaznych rozwiązań – powiedział były prezydent.

Duda przyznał, że obejmuje rolę nadzorczą z pełną odpowiedzialnością za bezpieczeństwo klientów. – Przyjąłem na siebie współodpowiedzialność za nadzór nad tym, by ZEN.com był instytucją maksymalnie bezpieczną dla konsumentów. Będę też przyglądać się relacjom z regulatorami w krajach, w których firma uzyskuje nowe licencje – zapewnił.

Jak dodał, „zanim zajął się polityką, specjalizował się w prawie administracyjnym, w tym prawie gospodarczym publicznym”. – Koncesje, licencje, zezwolenia — wszelkie prawne ograniczenia swobody działalności gospodarczej to był mój obszar specjalizacji – mówił.

Nie tylko fintech. Takie plany na Andrzej Duda

W tej samej rozmowie były prezydent zapewnił, że nie planuje powrotu do polityki w roli premiera. Jednocześnie Duda widzi swoją przyszłość w nadzorze i doradztwie. – Nie wykluczam, że mogę pojawić się w jakichś kolejnych boardach różnych instytucji – wytłumaczył.

Ponadto były prezydent wraz ze współpracownikami z czasów prezydenckich pracuje nad utworzeniem think tanku. – Chciałbym, żeby gdzieś na obrzeżach polityki pełnił funkcję konsultacyjno-doradczą w kwestiach rozwoju Polski i kontynuacji idei Trójmorza. Choć nie zamykam drogi powrotu do aktywnej polityki – zaznaczył w rozmowie z „Pulsem Biznesu” Duda.

