Kłopoty TV Republika w sprawie koncesji. „Brak wymaganej liczby głosów”

– Spółka Fratria uiściła całą roczną ratę koncesji w terminie w kwocie 1 785 216,10 zł. Spółka nie występowała do KRRiT o rozłożenie tej kwoty na raty – powiedziała Wirtualnym Mediom rzecznik prasowy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Anna Ostrowska. Podejście nadawcy drugiej prawicowej stacji – wPolsce24 wygląda więc zupełnie inaczej niż TV Republika.

Stacja Tomasza Sakiewicza powinna do 1 września każdego roku opłacać ponad 1,785 miliona złotych za koncesję i uiszczać opłaty prolongacyjne. Telewizja Republika nie zapłaciła jednak całości drugiej raty rocznej za koncesję i prosiła o rozłożenie opłat na raty miesięczne. Stacja Sakiewicza zapłaciła 1 173 814 zł tytułem koncesji. Telewizja Republika pod koniec stycznia opłaciła za nadawanie swojego programu tylko do końca poprzedniego miesiąca.

Nadawca wPolsce24 zapłacił roczną ratę za koncesję. TV Republika na drugim biegunie, są problemy

Mimo braku zgody Krajowej KRRiT stacja Sakiewicza samowolnie podzieliła kwotę za koncesję na raty miesięczne. Na początku lutego uregulowała należność za nadawanie do końca marca, a kilka dni temu przelała kolejne środki, które mają zapewnić emisję do końca kwietnia. Sytuacja TV Republika wydaje się patowa. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji musi podejmować decyzje jednomyślnie po postawieniu przed Trybunałem Stanu byłego przewodniczącego Macieja Świrskiego.

Skład KRRiT tworzą trzy osoby wskazane przez Sejm poprzedniej kadencji, gdzie większość miało PiS oraz byłego prezydenta Andrzeja Dudy, a także jeden przedstawiciel Senatu, gdzie rządzi obecna koalicja. Na najnowszym posiedzeniu w środę 18 lutego wniosek stacji Sakiewicza ws. rat za koncesję jeszcze bardziej podzielił członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. „Za” były Agnieszka Glapiak i Hanna Karp, a przeciw Marzena Paczuska oraz Tadeusz Kowalski.

Czytaj też:

Zaskakujące sceny w TV Republika. Widzowie zdumieniCzytaj też:

Prezenter TV Republika odpowie przed sądem. W tle sprawa Ziobry