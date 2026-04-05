Ile jajek można zjeść w święta? Tej granicy nie należy przekraczać

Jajko to jeden z ważniejszych symboli wielkanocnych oznaczający odradzające się życie i przyrodę. W chrześcijaństwie jajko jest łączone ze zmartwychwstaniem – zwycięstwem życia nad śmiercią. Skorupka symbolizowała to, co stare, a żółtko to, co nowe. Podczas śniadania wielkanocnego jajko pełni funkcję podobną do opłatka w wigilię, poprzez które bliscy przekazują sobie życzenia.

W Święta Wielkanocne według tradycji na talerzach Polaków pojawią się jajka w różnej postaci. W tych dniach zapewne nie będziemy ich ograniczać. Wiele osób zastanawia się, ile jajek dziennie można zjeść. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu podkreśliła, że ludzie zdrowi, bez zwiększonego poziomu cholesterolu w surowicy krwi, mogą spożywać do siedmiu jaj tygodniowo (włącznie z tymi dodanymi do ciast, kotletów, pulpetów, naleśników itp.).

Ile jajek dziennie można zjeść na święta? Oto limit dla ludzi zdrowych

Dla Światowej Organizacji Zdrowia białko jajka jest wzorcowe. WHO zaleca zjadanie od jednego do dwóch jaj dziennie. Ze spożywaniem jaj należy jednak uważać, bo są one bogate w cholesterol. Od lat oskarżano je bowiem o działanie zwiększające stężenie cholesterolu we krwi. Następstwem tego jest wpływ na rozwój miażdżycy tętnic. Objawia się to chorobą wieńcową i ostatecznie prowadzi do zawału serca.

Dzieci, chorzy i osoby starsze powinny unikać potraw zawierających surowe jaja, np.: sernika, tiramisu, majonezu, sosów typu holenderskiego, kogla-mogla itp. Wszystko przez to, że niosą one z sobą zwiększone ryzyko zachorowania. Jajka mogą być również jednym ze źródeł pałeczek Salmonella spp. Od wielu lat są one najczęstszą przyczyną zakażeń przewodu pokarmowego pochodzenia bakteryjnego.

Czytaj też:

