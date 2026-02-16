Zaskakujące sceny w TV Republika. Widzowie przecierali oczy ze zdumienia

Widzowie porannego pasma w Telewizji Republika nie kryli zaskoczenia tym, co zobaczyli w poniedziałkowy poranek (16 lutego) w programie Michała Rachonia. W pewnej chwili Cezary Gmyz oraz Sabina Treffler ruszyli do tańca.

W tle słychać było utwór „Los comunistas ¿Donde estan?” („Gdzie są komuniści?” – red.) utrzymany w latynoskich rytmach. Piosenka ta stała się niezwykle popularna wśród młodych Wenezuelczyków po upadku Nicolasa Maduro.

TV Republika bez koncesji? Sakiewicz walczy o przyszłość stacji

W Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji od miesięcy trwa spór dotyczący sposobu opłacania koncesji przez TV Republika. Stacja Tomasza Sakiewicza chce samodzielnie ustalać wysokość rat i terminy wpłat. Przepisy przewidują uiszczanie całej opłaty koncesyjnej z góry, raz w roku.

Do 1 września 2025 r. stacja powinna była zapłacić drugą ratę w wysokości 1,79 mln zł oraz 129 tys. zł odsetek. W grudniu KRRiT odnotowała brak wpłaty i zobowiązała nadawcę do uregulowania całości należności do 15 stycznia 2026 r. Tomasz Sakiewicz poinformował, że koncesja została opłacona do końca marca. Stacja zaproponowała spłatę 700 tys. zł w czerwcu oraz zmianę systemu rozliczeń na miesięczne raty.

Sprawa budzi kontrowersje także w kontekście samego przyznania koncesji na nadawanie naziemne na MUX-8. Decyzję podjęto większością czterech głosów, mimo wcześniejszych wątpliwości dotyczących sytuacji finansowej nadawcy. Proces trwał zaledwie kilka tygodni, podczas gdy inne stacje – jak TVN24 czy TVN Style – czekały na rozstrzygnięcie znacznie dłużej.

W kwietniu 2025 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję o przyznaniu koncesji, wskazując na naruszenie prawa i wewnętrznych uchwał KRRiT. Kolejne posiedzenie Rady zaplanowano na 18 lutego 2026 r., gdy rozpatrzony ma zostać wniosek TV Republika o zmianę harmonogramu płatności.

Tymczasem Tomasz Sakiewicz zwrócił się publicznie o wskazanie zasad ewentualnego zwrotu poniesionych nakładów na infrastrukturę i działania związane z realizacją koncesji. Spór wciąż pozostaje nierozstrzygnięty.

