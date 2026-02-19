Karol Nawrocki ma zawetować kluczowe ustawy. Policzek dla rządu Tuska

Z ustaleń „Super Expressu” wynika, że wśród ustaw, które w najbliższym czasie ma zawetować Karol Nawrocki, jest ta dotycząca zmian w KRS. Celem projektu jest odpolitycznienie Krajowej Rady Sądownictwa, dlatego zakłada on spore zmiany w zakresie zasad wyboru członków KRS.

Prezydent ma mieć jednak obawy dotyczące podważania statusu sędziów powołanych w poprzednich latach. Według głowy państwa wejście w życie nowych zasad mogłoby doprowadzić do chaosu prawnego.

Karol Nawrocki szykuje kolejne weta. Nowe informacje

Według nieoficjalnych doniesień prezydent ma również odrzucić ustawę „Aktywny Rolnik”. Nowe regulacje określają zasady weryfikacji rzeczywistej działalności rolniczej jako warunku otrzymania dopłat. Pomysłowi sprzeciwia się m.in. Rada Rolnictwa przy Prezydencie RP, a także były minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Przekonują, że przepisy mogą uderzyć przede wszystkim w małe, rodzinne gospodarstwa, nie eliminując przy tym zjawiska tzw. „fikcyjnych rolników”.

Na razie nie wiadomo jaki los będzie czekał ustawę dotyczącą Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa, która wdraża unijną dyrektywę NIS2. Projekt dokłada nowe obowiązki kilkunastu sektorom gospodarki, ale również daje ministrowi cyfryzacji spore uprawnienia – będzie mógł uznać firmę za dostawcę wysokiego ryzyka, a nawet nakazać wymianę jej sprzętu. W Pałacu Prezydenckim trwają analizy, czy takie przepisy nie wchodzą w konflikt z prawem własności i prawem do sądu.

Nieoficjalnie mówi się o kilku możliwych ruchach. Karol Nawrocki może wstrzymać się z decyzją, może podpisać ustawę o cyberbezpieczeństwie i jednocześnie wysłać ją do Trybunału Konstytucyjnego w ramach kontroli następczej. Na stole jest też najbardziej radykalna opcja, czyli pełne weto.

Pomoc dla Ukraińców. Karol Nawrocki podpisze ustawę?

Podpis prezydenta ma się natomiast pojawić pod ustawą wygaszającą specustawę o pomocy obywatelom Ukrainy. Nowe przepisy nie zabierają wsparcia uchodźcom – po prostu włączają je do ogólnego systemu.

Obywatele Ukrainy nadal będą mogli pracować i korzystać ze świadczeń, a legalność ich pobytu ma być przedłużona z opcją składania wniosków aż do marca 2027 roku.

