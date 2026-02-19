Wrze po wywiadzie Nawrockiej. Tak Polacy ocenili pierwszą damę. Sondaż dla „Wprost”

Dyskusja na temat sytuacji w polskich schroniskach, wsparcie aukcji artystów na rzecz bezdomnych zwierząt, a także wystosowanie przesłania na Światowy Dzień Walki z Rakiem oraz spotkanie z Kołem Gospodyń Wiejskich Jezioranki w Siemianówce – to aktywności Marty Nawrockiej z lutego, które zostały odnotowane na oficjalnej stronie prezydenta.

Marta Nawrocka ruszyła z własną inicjatywą. Powstała fundacja Blisko Ludzkich Spraw

Działanie pierwszej damy jest skoncentrowane nie tylko na tego typu jednostkowych akcjach, ale także – za sprawą uruchomienia fundacji Blisko Ludzkich Spraw – obliczone na dalekosiężny cel. Wśród założeń jest m.in. walka z hejtem, pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom, a także wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z mniejszych ośrodków.

– Powstanie fundacji postrzegam jako moją misję i zadanie, które chciałabym realizować przez najbliższe pięć lat. By łączyć, by szukać porozumienia, budować mosty, burzyć mury. By działać wspólnie. Cyprian Kamil Norwid pisał: „Umiemy się tylko kłócić i kochać, a nie umiemy się różnić pięknie i mocno”. Chciałabym byśmy umieli. Byśmy pięknie się różnili. I wierzę, że we wspólnym działaniu, ponad podziałami, jest to możliwe – mówiła Marta Nawrocka.

Polacy ocenili pierwszą damę. O włos od symbolicznej bariery. Sondaż dla „Wprost”