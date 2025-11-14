Marta Nawrocka rusza z nową inicjatywą. Wskazała priorytety. „Samo dobro”

Marta Nawrocka w wywiadzie dla wPolsce24 zapowiedziała nową inicjatywę. – Chcę w najbliższych dniach otworzyć fundację. To jest priorytet kadencji mojego męża. (…) To będzie działalność typowo społeczna, apolityczna, odłączona od polityki. Samo dobro, które będzie z tego płynęło – powiedziała pierwsza dama.

Marta Nawrocka otwiera fundację. Wskazała główne cele

Żona Karola Nawrockiego zaznaczyła, że chciałaby skupić się na realizacji czterech celów. – Walka z hejtem, walka z przemocą w internecie. Będzie to pomoc osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom, bo widzę, że tutaj system nie do końca działa jak trzeba – powiedziała pierwsza dama.

– Będzie program „Oddech dla bohaterek” – dla matek dzieci, osób z niepełnosprawnościami, które mogłyby odetchnąć od swojej ciężkiej pracy, opieki nad swoimi dziećmi. To będą zajęcia terapeutyczne dla kobiet. Też będzie można zabrać ze sobą dzieci, będzie dla nich opieka. Myślę, że to będzie fajny program i dużo dobra z niego popłynie – kontynuowała.

Marta Nawrocka wspomniała także o konieczności wyrównywania szans, co również będzie celem jej fundacji. – To będzie kierowane do młodzieży, dzieci z mniejszych miejscowości, z mniejszych ośrodków – powiedziała. Pierwsza dama zaznaczyła, że zależy jej na wspieraniu tych rodzin, które nie mają wystarczających możliwości finansowych, aby rozwijać talenty młodego pokolenia.

100 dni prezydentury Karola Nawrockiego. Pierwsza dama: Jest tytanem pracy

Pierwsza dama została także zapytana o komentarz po pierwszych 100 dniach prezydentury Karola Nawrockiego. Podkreśliła, że jej mąż jest „tytanem pracy” i oceniła – odnosząc się do wyników sondaży – że na uznanie obywateli zasłużył swoją ciężką pracą. – Wczoraj z nim rozmawiałam i mówiłam, jak ja go podziwiam za ciężką pracę, jak to wszystko łączy – życie zawodowe, pracę i dom, dzieci – powiedziała Marta Nawrocka.

