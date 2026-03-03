Nowy dzień ustawowo wolny od pracy? Chwilę przed Wielkanocą. Jest petycja

Dyskusja o tym, czy Wielki Piątek powinien stać się dniem wolnym od pracy, powraca niemal co rok. W 2024 r. pracownia SW Research przeprowadziła dla „Wprost” sondaż, w którym zapytaliśmy respondentów o stanowisko w tej sprawie.

71,2 proc. opowiedziało się wówczas za wprowadzeniem nowego dnia wolnego, 16,4 proc. było przeciwnych, a 12,4 proc. nie miało zdania. Rok później powtórzyliśmy to samo pytanie, a w wynikach była zauważalna spora zmiana. 46,8 proc. respondentów popierało pomysł, a 37,2 proc. było mu przeciwnych. 16 proc. nie umiało odpowiedzieć jednoznacznie na tak zadane pytanie.

Nowy dzień ustawowo wolny od pracy? Petycja w Sejmie

W tym roku Wielkanoc przypada 5 kwietnia. Zarówno ten dzień, jak i Poniedziałek Wielkanocny to dni ustawowo wolne od pracy. Pod koniec 2025 r. do Sejmu wpłynęła petycja, aby do tej listy dołączyć także Wielki Piątek.

„Wielki Piątek stanowi część Triduum Paschalnego trwającego od wieczoru Wielkiego Czwartku aż do wieczoru Niedzieli Wielkanocnej. Są to najważniejsze dni w roku liturgicznym Kościoła. Odbywają się w nim wyjątkowo uroczyste nabożeństwa, w których licznie uczestniczą wierni. Pracujący charakter Wielkiego Piątku utrudnia uczestnictwo w tych nabożeństwach” – czytamy w treści dokumentu.

Autor petycji zwrócił m.in. uwagę na to, że Wielki Piątek jest dniem wolnym od pracy w wielu krajach Unii Europejskiej, a Polska pod względem liczby dni wolnych od pracy plasuje się w okolicy średniej europejskiej.

Kiedyś Wigilia, teraz Wielki Piątek? Stanowczy komunikat Lewicy

W 2025 r. Wigilia po raz pierwszy była dniem ustawowo wolnym od pracy, a ten postulat był jednym z flagowych pomysłów Lewicy. Magdalena Biejat była pytana, czy jej środowisko polityczne pójdzie o krok dalej i będzie chciało sprawić, aby Wielki Piątek także był dniem wolnym od pracy.

– Nie będziemy dążyli do wolnego Wielkiego Piątku. Lewica nie kieruje się tym, jakie święto jest najważniejsze w polskim Kościele, tylko tym, jakie święto jest najważniejsze dla Polaków pod kątem spędzania czasu z rodziną i potrzeby czasu wolnego. Dlatego walczyliśmy o wolną Wigilię – powiedziała na antenie RMF FM wicemarszałek Senatu.

