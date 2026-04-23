Wielkie obchody Światowego Dnia Książki. Co zaplanowano w polskich miastach?

Polska Izba Książki przygotowała z tej okazji plakat promujący święto oraz specjalne zakładki do książek. Autorem projektów jest Piotr Depta-Kleśta, autor plakatu Roku Szymborskiej.

Szereg wydarzeń w całej Polsce

We Wrocławiu na Placu Solnym odbędzie się próba ustanowienia rekordu w liczbie osób czytających książki w tym samym miejscu i czasie. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 13.00.

– Zapraszamy wszystkich, którzy lubią czytać. Na Placu Solnym będą m.in. uczniowie szkół podstawowych i średnich, a także seniorzy z senioralnych grup czytelniczych, ale może dołączyć każdy, kto chce się podzielić swoja czytelniczą pasją, niezależnie od wieku – przekazał Maciej Wiśniewski, koordynator projektu „Wrocław czyta” w rozmowie z serwisem wroclaw.pl.

Tego samego dnia w mieście zaplanowano również spotkania autorskie w lokalnych księgarniach.

Z kolei Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Śniegonia w Wiśle chce z kolei obdarować czytelników upominkami. Pierwsze 46 osób, które pojawią sie tego dnia w biblioteke otrzyma róże lub książki.

„Zgodnie z katalońską tradycją, w ten dzień kobietom wręczano czerwone róże, które miały symbolizować krew pokonanego przez św. Jerzego smoka. Z czasem kobiety zaczęły odwzajemniać się mężczyznom podarunkami w postaci książek” - przypomniano.

Podobną akcję przeprowadzi Wydawnictwo Poznańskie we współpracy z Kolejami Wielkopolskimi. Do pasażerów regionalnego przewoźnika trafi tego dnia w sumie ponad 15 tys. książek.

„Podróżni otrzymają publikacje reprezentujące różne gatunki – od powieści po literaturę faktu. Inicjatywa realizowana pod hasłem 'Odłóż telefon. Chwyć za książkę' ma zachęcić do sięgania po książki w codziennych sytuacjach, takich jak dojazdy do pracy, szkoły czy domu. Chcemy pokazać, że książka może być najlepszą towarzyszką podróży – inspirującą, relaksującą i dostępną na wyciągnięcie ręki” - poinformowało wydawnictwo.

W Warszawie Zarząd Transportu Publicznego uruchomi specjalny tramwaj, w którym pasażerowie będą mogli czytać, słuchać audiobooków oraz wymieniać się książkami. Akcja „Zaczytaj się w WTP” odbędzie się jednak nieco później – w piątek oraz sobotę. „Książkodzielnia na szynach” ruszy z pętli przy Metrze Marymont.

W piątek o godz. 14.02, 15.32 i 17.02, a w sobotę o godz. 10.02, 11.32 i 13.02. Tramwaj będzie kursować na odcinkach: Metro Marymont – Aleja Jana Pawła II – Aleja Niepodległości – Rakowiecka – Marszałkowska – gen. W. Andersa – J. Słowackiego – Metro Marymont. Przejazd potrwa około godzinę.

Rabat Światową Stolicą Książki 2026

Przypomnijmy, Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich został ustanowiony przez UNESCO w 1995 roku. W Polsce jest świętem wszystkich osób związanych z rynkiem wydawniczym. Są to przede wszystkim pisarze, tłumacze, wydawcy, bibliotekarze czy redaktorzy i graficy, a także wszyscy miłośnicy książek.

Decyzją UNESCO w 2026 Światową Stolicą Książki został Rabat w Maroku. Była to rekomendacja Komitetu Doradczego ds. Światowej Stolicy Książki. UNESCO doceniło Rabat za „wyraźne zaangażowanie w rozwój literatury, wzmacnianie pozycji kobiet i młodzieży poprzez czytelnictwo oraz walkę z analfabetyzmem, zwłaszcza wśród społeczności znajdujących się w trudniejszej sytuacji” .

Czytaj też:

Zagraniczny dziennik o perle UNESCO w Polsce. „Coś więcej niż atrakcja”Czytaj też:

Chcą powrotu uzdrowiska po 20 latach. Kiedyś tętniło życiem