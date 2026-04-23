Śmierć po ataku niedźwiedzia. Ekspert wyjaśnia przyczyny tragedii

W czwartek, około godziny 10:40 w powiecie sanockim doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia – niedźwiedź zaatakował 58-letnią kobietę. Poszkodowana zmarła ze względu na poniesione rozległe obrażenia.

Jak wskazuje Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego, atak był najprawdopodobniej reakcją obronną zwierzęcia. – Niedźwiedź brunatny, mimo że jest największym drapieżnikiem Europy, nie poluje na człowieka, nie zbliża się do niego i raczej się go boi. Nie dąży do kontaktu z ludźmi – wyjaśnił ekspert cytowany przez Wirtualną Polskę.

Dodał, że mogło dojść do sytuacji, w której kobieta natknęła się na niedźwiedzicę z młodymi, a jeśli samica prowadziła młode, mogła zareagować instynktownie i zaatakować, chcąc je bronić.

Sprowokowane zwierzę może zaatakować

Do zdarzenia doszło na trudno dostępnym terenie. Tomasz Zając nie wyklucza, że kobieta mogła szukać zrzutów poroża jeleni i przez przypadek natknąć się na niedźwiedzicę. – Nie wiemy, czy był to teren chroniony, czy rejon parku, ani czy kobieta powinna się tam znajdować – zaznaczył ekspert.

Do niebezpiecznych spotkań z niedźwiedziami może dochodzić zarówno w parkach narodowych, jak i w zwykłych lasach.

– Kiedy niedźwiedź jest zaskoczony i czuje się zagrożony, może dojść do ataku. W tym przypadku mieliśmy do czynienia z nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności, który doprowadził do bardzo tragicznego zdarzenia – ocenił Tomasz Zając. Równie niebezpieczne mogą być sytuacje, w których zwierzę zostaje sprowokowane – na przykład przez szczekającego psa.

Istotnym problemem jest również dokarmianie dzikich zwierząt i przyzwyczajanie ich do obecności człowieka. – Jeśli niedźwiedź zaczyna kojarzyć człowieka z łatwym dostępem do pożywienia, może go poszukiwać w pobliżu ludzi, co zwiększa ryzyko ataku – ostrzegł Tomasz Zając.

Ataki niedźwiedzi na ludzi. To ekstremalna rzadkość

Niedźwiedzie zazwyczaj unikają kontaktu z ludźmi. W polskich Tatrach w ciągu ostatnich lat nie odnotowano tak tragicznego incydentu.

W miejscach, gdzie żyją niedźwiedzie, stosuje się specjalne procedury – część zwierząt jest monitorowana przy użyciu obroży, a w razie potrzeby odstraszana, na przykład z użyciem gumowych pocisków.

Sprawą tragicznego zdarzenia w powiecie sanockim zajmuje się obecnie prokuratura.

