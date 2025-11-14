Pierwsze 100 dni Karola Nawrockiego. Sondaż pokazuje, co myślą Polacy

Od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego minęło równo 100 dni. – Chcę jasno zadeklarować, że swoich decyzji nie będę podejmował zgodnie z politycznymi podziałami, tylko wbrew tym podziałom, podejmując zawsze decyzję, która odnosi się do głosu narodu polskiego, a nie do politycznych, czy partyjnych emocji – zapewniał 6 sierpnia prezydent.

Polacy oceniają pracę prezydenta. Większość jest na „tak”

Teraz, po 100 dniach prezydentury, pracownia IBRiS sprawdziła na zlecenie „Rzeczpospolitej”, jak Polacy oceniają działania głowy państwa. „Czy przez pierwsze 100 dni urzędowania Karol Nawrocki sprawdził się jako prezydent?” – zapytano.

Większość odpowiedzi była twierdząca. Łącznie „tak” wybrało 55,8 proc. badanych, z czego „zdecydowanie tak” 37,4 proc., a „raczej tak” 18,4 proc. Przeciwnego zdania było 30,8 proc. respondentów, w tym „zdecydowanie nie” wybrało 17,9 proc., a „raczej nie” 12,9 proc”.. Pozostałe 13,4 proc. respondentów nie było w stanie wyrazić zdania.

Wyborcy podzieleni w opinii nt. prezydenta. Widać zdecydowaną różnicę

Przy odpowiedziach na pytanie widać zdecydowany podział na preferencje partyjne.

Wśród wyborców obozu rządzącego – Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Polski 2050 i Lewicy – pozytywnie o dotychczasowych działaniach prezydenta wypowiedziało się zaledwie 12 proc. badanych, po 6 proc. na „zdecydowanie tak” i „raczej tak”. Kolejne 83 proc. z nich wybrało odpowiedzi negatywne, 36 proc. „raczej nie” i 47 proc. „zdecydowanie nie”. 5 proc. zaznaczyło wariant „nie wiem”.

Wyborcy opozycji – Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji – pytani o to, czy Karol Nawrocki sprawdził się w nowej roli, w znacznej większości opowiadają się pozytywnie. Łącznie takich odpowiedzi jest 91 proc., w czym „zdecydowanie tak” 66 proc., a „raczej tak” 25 proc. Przeciwnie opowiada się 4 proc., w tym „raczej nie” 3 proc. i „zdecydowanie nie” 1 proc. Tutaj także 5 proc. badanych nie udzieliło odpowiedzi.

Przy pozostałych wyborcach zdominowała odpowiedź „nie wiem”, którą wybrało 44 proc. badanych. Łącznie 37 proc. z nich opowiada się pozytywnie, w tym „zdecydowanie tak” 17 proc., a „raczej tak” 20 proc. Negatywnie opowiada się za to 19 proc., w tym „zdecydowanie nie” 3 proc., a „raczej nie” 16 proc.

Szefernaker o działaniach prezydenta. „Jedziemy dalej!”

Przy okazji 100 dni prezydentury Karola Nawrockiego, szef jego gabinetu Paweł Szefernaker przekazał statystyki z dotychczasowej pracy głowy państwa. „Dziś mija 100 dni prezydentury Karola Nawrockiego! Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy! Jedziemy dalej!” – podpisał infografikę polityk.

Jak czytamy, łącznie przez ten czas prezydent podpisał 70 ustaw i złożył 11 inicjatyw ustawodawczych. Ponadto Karol Nawrocki zawetował 13 ustaw.

