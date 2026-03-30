Manewry Tuska i Kaczyńskiego się opłaciły. Sondaż nie zostawia złudzeń

Do wyborów parlamentarnych pozostało jeszcze wiele miesięcy, jednak największe partie już podejmują kroki, aby zyskać przychylność wyborów. Z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez IBRiS dla „Rzeczpospolitej” wynika, że gdyby głosowanie odbywało się w najbliższą niedzielę, wówczas zwyciężyłaby Koalicja Obywatelska.

Sondaż. KO i PiS zyskują, partia Brauna traci poparcie

Ugrupowanie Donalda Tuska cieszy się poparciem w wysokości 32,4 proc. W porównaniu do poprzedniego badania jest to wzrost o 2,3 pkt proc. Na drugim miejscu uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość, jednak strata do lidera jest spora – na formację Jarosława Kaczyńskiego chciałoby zagłosować 24,5 proc. Podium zamyka Konfederacja z wynikiem 13,4 proc.

Poselskie mandaty trafiłyby także do polityków Lewicy, którą według sondażu popiera 7,9 proc. respondentów (wzrost o 1,1 pkt proc.). Stawkę zamyka partia Grzegorza Brauna, która przekonała do siebie 7,5 proc. ankietowanych.

Na granicy progu wyborczego balansuje Polskie Stronnictwo Ludowe, które aktualnie popiera 4,5 proc. respondentów (wzrost o 0,3 pkt proc.). Znacznie gorsze wyniki odnotowały partia Razem – 2,9 proc. (spadek o 0,5 pkt proc.) oraz Polska 2050 – 1,8 proc. Dodatkowo 5,1 proc. osób, które wzięły udział w sondażu, nie było w stanie jednoznacznie wskazać, którą partię popierają.

Sondaż. Decyzje Tuska i Kaczyńskiego wpływają na wyniki?

Jeśli weźmiemy pod lupę wyniki sondażu okazuje się, że pomysł PiS z wyznaczeniem Przemysława Czarnka na kandydata PiS na premiera, aby w ten sposób odebrać część głosów Grzegorzowi Braunowi, był dobry. Od ostatniego badania PiS urosło o 2,4 pkt proc., a Konfederacja Korony Polskiej straciła 1,7 pkt proc.

W przypadku Koalicji Obywatelskiej na wzrost notowań wpływ mógł mieć projekt CPN, który zakłada obniżkę cen paliw. Z kolei na plus dla Lewicy zapisały się ostatnie aktywności Włodzimierza Czarzastego, którego starcia z Karolem Nawrockim mogą się podobać w liberalnym elektoracie.

Czytaj też:

