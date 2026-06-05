Zaskakujący ruch PiS w wyborach do Sejmu? To może być jedyna szansa na powrót do władzy

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, wówczas najlepszy wynik osiągnęłaby Koalicja Obywatelska, która zdobyłaby 34,5 proc. poparcia – wynika z najnowszej prognozy wyborczej Onetu. To rezultat słabszy o 0,3 punkty procentowe w porównaniu z sondażem. Taką stratę zanotowało również PiS, które aktualnie mogłoby liczyć na 26,2 proc. głosów. Na podium uplasowałaby się Konfederacja, która mogłaby liczyć na 12,9 proc. To wzrost o 0,4 pkt proc.

W Sejmie znalazłaby się jeszcze Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z wynikiem 8,3 proc., co stanowiło stratę o 0,2 p.p. Dla Prawa i Sprawiedliwości jedyną szansą na powrót do władzy byłoby wejście w koalicję. Onet zapytał Polaków, z kim ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego wystartuje w wyborach w 2027 roku. Samodzielnego startu spodziewa się 45,1 proc. ankietowanych, a 16,7 proc. respondentów przewiduje start z Konfederacją.

Wybory parlamentarne 2027. PiS wystartuje samodzielnie? Polacy zabrali głos w sondażu

8,3 proc. osób obstawia wspólny start z partią Brauna. 29,9 proc. uczestników badania wybrało opcję „trudno powiedzieć”. W grupie ankietowanych do 24 lat więcej osób uważa, że PiS w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych wystartuje na jednej liście z Konfederacją – 39,7 proc. Dla porównania samodzielnego start Prawa i Sprawiedliwości spodziewa się 34,3 proc. respondentów.

Sondaż SW Research dla Onetu zrealizowano 3 czerwca 2026 r. metodą wywiadów internetowych (CAWI) w panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 810 ankiet z ogólnopolską próbą pełnoletnich. Zastosowano dobór kwotowy. Próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku oraz klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

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