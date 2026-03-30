Problem w otoczeniu Nawrockiego. Do akcji wkroczyła prokuratura

Do wydziału Prokuratury Okręgowej w Lublinie trafiło zawiadomienie złożone przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Prokurator Marek Zych poinformował, że wniosek dotyczy Sławomira Cenckiewicza i jego udziału w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

ABW składa wniosek ws. Sławomira Cenckiewicza. Reakcja prokuratury

Jak się okazuje, chodzi o sprawę domniemanego przekroczenia uprawnień przez urzędników odpowiedzialnych za dopuszczenie do prac osoby bez formalnego poświadczenia bezpieczeństwa. Rzecznik prokuratury wyjaśnił, że w ramach podjętych czynności śledczy będą chcieli ustalić, czy osobie bez wymaganego dostępu – czyli szefowi BBN – umożliwiono zapoznanie się z materiałami niejawnymi i czy w ten sposób doszło do złamania prawa.

Posiedzenie RBN, które jest przedmiotem wniosku, odbyło się 11 lutego. Zostało zwołane przez prezydenta, aby omówić m.in. temat unijnego programu SAFE.

Rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński tłumaczył, że Sławomir Cenckiewicz nie ma dostępu do informacji niejawnych z powodu trwającego postępowania sądowo-administracyjnego i w związku z tym nie może być dopuszczony w jakimkolwiek trybie (nawet jednorazowej zgody) na posiedzenie, któremu nadano klauzulę niejawności.

Tymczasem Kancelaria Prezydenta przekonuje, że jednorazowa zgoda wydana szefowi BBN mieściła się w ustawowych kompetencjach szefa KPRP, a jego działanie było zgodne z prawem.

Sławomir Cenckiewicz i poświadczenie bezpieczeństwa

Sławomir Cenckiewicz stracił poświadczenie bezpieczeństwa w lipcu 2024 r. po decyzji Służby Kontrwywiadu Wojskowego, która zarzuciła mu brak dochowania tajemnicy. Chodzi m.in. o szczegóły programu „Warta”, które ujawnił Mariusz Błaszczak. Od tego czasu trwa spór o dostęp szefa BBN do informacji tajnych.

W czerwcu 2025 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję SKW i KPRM, przywracając Cenckiewiczowi prawo do korzystania z materiałów niejawnych. Wyrok nie jest jednak prawomocny – rząd złożył skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Cenckiewicz twierdzi, że odzyskał dostęp, podczas gdy KPRM utrzymuje, że sytuacja się nie zmieniła.

Czytaj też:

Po decyzji Karola Nawrockiego w wojsku zawrzało. Generał nie kryje oburzeniaCzytaj też:

Niespodziewana kontuzja Nawrockiego. „Co chwilę zerkał”