Wrze po zaskakującym ruchu Trumpa wobec Polski. „Decyzja wywołała zamieszanie”

Przypomnijmy, 21 maja Donald Trump napisał w serwisie Truth Social: „w związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego z dumą poparłem, oraz naszymi relacjami z nim, z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5000 żołnierzy” . Decyzja ta zapadła nagle, mimo wcześniejszych zapowiedzi o wycofaniu żołnierzy z Europy.

Komentarze zagranicznej prasy

Decyzja Trumpa jest szeroko komentowana przez zagraniczne media. „The New York Times” zwrócił uwagę, że ruch amerykańskiego prezydenta „zaskoczył Pentagon” . Zwrócono uwagę, że jeszcze tydzień wcześniej sekretarz obrony USA Pete Hegseth mówił o rezygnacji z rotacji 4 tys. amerykańskich żołnierzy do Polski.

Serwis Axios ocenił decyzję Trumpa jako „zaskakującą” . Z kolei według „The Wall Street Journal” „ten ruch ma uspokoić sojusznika, ale nie powstrzyma działań Białego Domu zmierzających do zmniejszenia amerykańskiej obecności wojskowej w Europie” . „The Hill” wspomniał natomiast, że „Polska nie krytykowała konfliktu USA z Iranem i jest krajem o najwyższych wydatkach na obronność w NATO w przeliczeniu na procent produktu krajowego brutto” , co mogło mieć wpływ na nagłą decyzję Trumpa.

Agencja informacyjna AP News zwróciła natomiast uwagę, że decyzja ws. wojsk „wywołała zamieszanie po tygodniach zmieniających się wypowiedzi Trumpa i jego administracji dotyczących ograniczenia – a nie zwiększenia – amerykańskiej obecności wojskowej w Europie” .

Zacytowano również wypowiedź amerykańskiego dyplomaty, byłego ambasadora USA w Gruzji. – Wygląda na to, że na najwyższym szczeblu brakuje jakiegokolwiek procesu służącego przemyślanemu podejmowaniu decyzji dotyczących takich kwestii jak wycofywanie i rozmieszczanie wojsk – stwierdził Ian Kelly. – To są impulsywne decyzje oparte o kaprysy Trumpa albo o to, jakie kaprysy ma Trump zdaniem jego doradców – dodał.

Nawrocki: „dziękuję za przyjaźń wobec Polski”

Krótko po publikacji Donalda Trumpa do jego decyzji odniósł się polski prezydent. „Stoję i będę stać na straży sojuszu polsko-amerykańskiego – ważnego filaru bezpieczeństwa każdego polskiego domu i całej Europy. Dobre sojusze to sojusze oparte na współpracy, wzajemnym szacunku i dbaniu o nasze wspólne bezpieczeństwo” – napisał Nawrocki w serwisie X.

Podziekował też prezydentowi Stanów Zjednoczonych „za przyjaźń wobec Polski i za decyzje, których praktyczny wymiar widzimy dziś bardzo wyraźnie” .

