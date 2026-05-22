Wrze po zaskakującym ruchu Trumpa wobec Polski. „Decyzja wywołała zamieszanie”

Przypomnijmy, 21 maja Donald Trump napisał w serwisie Truth Social: „w związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego z dumą poparłem, oraz naszymi relacjami z nim, z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5000 żołnierzy”. Decyzja ta zapadła nagle, mimo wcześniejszych zapowiedzi o wycofaniu żołnierzy z Europy.
Komentarze zagranicznej prasy
Decyzja Trumpa jest szeroko komentowana przez zagraniczne media. „The New York Times” zwrócił uwagę, że ruch amerykańskiego prezydenta „zaskoczył Pentagon”. Zwrócono uwagę, że jeszcze tydzień wcześniej sekretarz obrony USA Pete Hegseth mówił o rezygnacji z rotacji 4 tys. amerykańskich żołnierzy do Polski.
Serwis Axios ocenił decyzję Trumpa jako „zaskakującą”. Z kolei według „The Wall Street Journal” „ten ruch ma uspokoić sojusznika, ale nie powstrzyma działań Białego Domu zmierzających do zmniejszenia amerykańskiej obecności wojskowej w Europie”. „The Hill” wspomniał natomiast, że „Polska nie krytykowała konfliktu USA z Iranem i jest krajem o najwyższych wydatkach na obronność w NATO w przeliczeniu na procent produktu krajowego brutto”, co mogło mieć wpływ na nagłą decyzję Trumpa.
Agencja informacyjna AP News zwróciła natomiast uwagę, że decyzja ws. wojsk „wywołała zamieszanie po tygodniach zmieniających się wypowiedzi Trumpa i jego administracji dotyczących ograniczenia – a nie zwiększenia – amerykańskiej obecności wojskowej w Europie”.
Zacytowano również wypowiedź amerykańskiego dyplomaty, byłego ambasadora USA w Gruzji. – Wygląda na to, że na najwyższym szczeblu brakuje jakiegokolwiek procesu służącego przemyślanemu podejmowaniu decyzji dotyczących takich kwestii jak wycofywanie i rozmieszczanie wojsk – stwierdził Ian Kelly. – To są impulsywne decyzje oparte o kaprysy Trumpa albo o to, jakie kaprysy ma Trump zdaniem jego doradców – dodał.
Nawrocki: „dziękuję za przyjaźń wobec Polski”
Krótko po publikacji Donalda Trumpa do jego decyzji odniósł się polski prezydent. „Stoję i będę stać na straży sojuszu polsko-amerykańskiego – ważnego filaru bezpieczeństwa każdego polskiego domu i całej Europy. Dobre sojusze to sojusze oparte na współpracy, wzajemnym szacunku i dbaniu o nasze wspólne bezpieczeństwo” – napisał Nawrocki w serwisie X.
Podziekował też prezydentowi Stanów Zjednoczonych „za przyjaźń wobec Polski i za decyzje, których praktyczny wymiar widzimy dziś bardzo wyraźnie”.
