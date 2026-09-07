Szczegóły roszady w rządzie oficjalnie potwierdzone. Znamy nazwisko nowego wiceministra

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało, że Sławomir Ćwik w sobotę 5 września otrzymał nominację na stanowisko wiceszefa MKiŚ – podała Polska Agencja Prasowa. Swoje obowiązki obejmie jednak 14 września. Ćwik zastąpi Mikołaja Dorożałę, który w piątek poinformował w mediach społecznościowych, że „złożył rezygnację z funkcji wiceministra klimatu i środowiska oraz Głównego Konserwatora Przyrody”. Głównym Konserwatorem Przyrody ma być jednak ktoś inny.

Pod adresem Dorożały pojawiło się sporo zarzutów. Jego odejścia miało domagać się Polskie Stronnictwo Ludowe. Inaczej funkcjonowanie resortu widziała również minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska, która stoi na czele Unii Centrum. Swoje zastrzeżenia miał mieć także Donald Tusk. Sam Dorożała podkreślił jednak, że „odchodzi z poczuciem uczciwie wykonanej pracy i z czystym sumieniem”.

Sławomir Ćwik nowym wiceminister klimatu i środowiska. Zastąpi odwołanego Mikołaja Dorożałę

„Byłem wierny swoim wartościom. Kończę ten rozdział, ale nie kończę swojej drogi” – dodał polityk Polski 2050. Ćwik jest przedsiębiorcą, prawnikiem, politykiem i samorządowcem. W 2023 r. został wybrany do Sejmu z list Polski 2050. Po rozłamie dołączy do partii Centrum, która następnie połączyła się z Unią Europejskich Demokratów, tworząc Unię Centrum. Ćwik wchodzi w skład zarządu ugrupowania.

Polityk jest magistrem prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zrobił też studia podyplomowe z podatków Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ćwik pracował jako prawnik oraz menedżer w spółkach prawa handlowego. Był też pozaetatowym członkiem samorządowego kolegium odwoławczego. Prowadził także własną działalność gospodarczą w branży odnawialnych źródeł energii.

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