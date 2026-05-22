Trump podjął decyzję ws. Polski, Tusk podziękował Nawrockiemu. „Za skuteczność”

W czwartek 21 maja Donald Trump poinformował, że ze względu na dobre relacje z Karolem Nawrockim, któremu udzielił poparciaw czasie kampanii przed wyborami prezydenckimi w 2025 r., podjął decyzję, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe 5 tys. żołnierzy. Dotychczas nie zostały ujawnione żadne szczegóły, w tym m.in., jaki jest harmonogram wzmocnienia obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce.

Żołnierze USA w Polsce. Tak Nawrocki zareagował na decyzję Trumpa

Do sprawy odniósł się Karol Nawrocki. „Stoję i będę stać na straży sojuszu polsko-amerykańskiego – ważnego filaru bezpieczeństwa każdego polskiego domu i całej Europy. Dobre sojusze to sojusze oparte na współpracy, wzajemnym szacunku i dbaniu o nasze wspólne bezpieczeństwo” – napisał prezydent Polski na portalu X (dawnym Twitterze – red.).

Karol Nawrocki podziękował Donaldowi Trumpowi za przyjaźń wobec Polski, a także decyzje, który praktyczny wymiar jest dzisiaj szczególnie wyraźnie dostrzegalny. Na zakończenie dodał, że bezpieczeństwo Polski jest dla niego najważniejsze.

Lawina komentarzy po ruchu Trumpa. Tusk: To dobra wiadomość dla Polski i USA

Decyzja prezydenta USA wywołała lawinę komentarzy w Polsce. Głos zabrali m.in. minister obrony narodowej, minister spraw zagranicznych, a także szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Po godz. 11:00 pojawił się też komentarz Donalda Tuska. „Decyzja prezydenta Donalda Trumpa dotycząca obecności wojsk amerykańskich w Polsce to dobra wiadomość dla Polski i USA” – napisał szef polskiego rządu. „Wszystkim zaangażowanym w tę sprawę, prezydentowi Nawrockiemu, ministrom, kongresmenom i przyjaciołom Polski w USA dziękuję za skuteczność i jedność działania” – kontynuował premier.

