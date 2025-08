Orędzie prezydenta Nawrockiego. „Wybaczam całą tę pogardę”

– Rzeczpospolita jest dobrem wszystkich obywateli, a władzę zwierzchnią sprawuje Naród. Witam dziesiątki, tysiące obywateli i obywatelek państwa, których widziałem pod Sejmem. Witam te miliony wyborców, które wybrały swojego prezydenta. Dziękuję wszystkim za oddane głosy, za wsparcie. Dziękuję też tym, którzy nie głosowali na mnie, a wzięli udział w demokratycznym święcie wyborczym 1 czerwca – zaczął swoje wystąpienie Nawrocki.

Karol Nawrocki o propagandzie i kłamstwach. „Wybaczam”

– Wolny wybór wolnego narodu postawił mnie dziś przed państwem. Wbrew wyborczej propagandzie, kłamstwom. Wbrew teatrowi politycznemu i pogardzie. Wybaczałem jako chrześcijanin i z głębi serca wybaczam całą tę pogardę i to, co działo się podczas tych wyborów – mówił dalej.

– Te wybory 1 czerwca wysłały także silny głos suwerena do całej klasy politycznej, wybierając mnie na urząd prezydenta RP. To głos, że dalej tak rządzić nie można, i że Polska tak dzisiaj wyglądać nie powinna. To głos Polek i Polaków, że chcą, aby politycy spełniali obietnice składane w czasie kampanii wyborczej. 1 czerwca to wyraźny sygnał, że Polacy chcą wypełniania obietnic wyborczych, chcą wybierać swojego prezydenta w poczuciu wolności i nie ulegną propagandzie politycznej – mówił z mocą.

