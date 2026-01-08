Jednak się dogadali. Kulisy spotkania Donalda Tuska i Karola Nawrockiego

Donald Tusk i Karol Nawrocki mają spotkać się w piątek o godz. 13.30 – dowiedziały się nieoficjalnie TVN24 i „Fakty” TVN. Radio Eska podało, że premier wysłał prezydentowi SMS-a z propozycją spotkania. Politycy wymienili kilka wiadomości. Do rozmowy w cztery oczy ma dojść w Pałacu Prezydenckim. Tusk ma omówić z Nawrockim szczegóły strategii pokojowej USA dla Ukrainy, bo prezydent częściej kontaktował się w tej sprawie z Donaldem Trumpem i jego administracją.

– Polityka bezpieczeństwa i polityka zagraniczna Polski musi być jedna i musi być ściśle koordynowana. Raczej powinniśmy wykorzystywać dobre relacje poszczególnych instytucji tak, żeby działo się to w interesie Polski – przekonywał w środę rzecznik rządu Adam Szłapka. Polskie Radio podało, że poruszone mają zostać również sporne kwestie dotyczące polityki wewnętrznej, m.in. temat nominacji oficerskich w służbach.

Donald Tusk spotka się z Karolem Nawrockim. Znane szczegóły rozmowy w cztery oczy

– Spotkanie z premierem, a później z ministrami rządu Donalda Tuska i szefami służb specjalnych świadczy przede wszystkim o tym, że kwestie bezpieczeństwa są najważniejsze i są ponad podziałami – skomentował rzecznik głowy państwa. Zdaniem Rafała Leśkiewicza „być może będzie to stanowiło jakieś nowe otwarcie w relacjach politycznych, przynajmniej na tym podstawowym poziomie w warunkach kohabitacji, takich, jakich w tej chwili mamy”.

– Mogę zapewnić, że prezydent nie będzie negocjować z premierem ewentualnych wet pod czekającymi na decyzję ustawami – powiedział WP jeden ze współpracowników Nawrockiego. Tusk ze swojej strony ma omówić spotkania w gronie przywódców europejskich. – Rozmowa będzie twarda, ale nie spodziewajmy się „scen”. Będzie po tym oświadczenie, ale jakie? Zobaczymy – zapowiedzieli współpracownicy prezydenta.

Czytaj też:

Ten wpis Tuska rozpali sieć. Chodzi o Owsiaka i WOŚPCzytaj też:

Miażdzący sondaż. Polacy nie mają złudzeń ws. Nawrockiego i Tuska