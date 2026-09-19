Kolejne groźby pod adresem Donalda Tuska. Policja zatrzymała 56-latka

Przypomnijmy, w zeszłym tygodniu Policja Dolnośląska poinformowała o zatrzymaniu 52-letniego mieszkańca Oławy, który według ich ustaleń na portalu społecznościowym Facebook publikował treści zawierające groźby wobec premiera. Mężczyzna został zatrzymany 7 września, sprawa prowadzona jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Oławie. Usłyszał już zarzut dotyczący gróźb karalnych. Jak przekazała, że mężczyzna „podczas przesłuchania nie potrafił w sposób racjonalny wyjaśnić powodów swojego zachowania i zamieszczenia treści o tak poważnym charakterze” . Za popełniony czyn grozi mu kara do trzech lat pozbawienia wolności.

Kolejne zatrzymanie ws. gróźb kierowanych pod adresem Donalda Tuska

W sobotę 19 września Policja Podkarpacka poinformowała o zatrzymaniu 56-letniego mieszkańca powiatu przemyskiego, który dzień wcześniej miał opublikować film w mediach społecznościowych zawierający groźby wobec polskiego premiera. Jak przekazano, „obecnie prowadzone są z nim dalsze czynności” .

Mundurowi dodali także, że „w sieci nikt nie jest bezkarny. Publikowanie w internecie treści zawierających groźby nie pozostaje bez konsekwencji” .

Co grozi za takie działania? Policja przypomina

Policja Dolnośląska przypomniała natomiast, że k ażdy przypadek dotyczący gróźb wobec innej osoby „jest traktowany poważnie i może skutkować podjęciem przez policję czynności zmierzających do ustalenia jej autora” – dodano .

Mundurowi przypomnieli również, że „zgodnie z art. 190 par. 1 Kodeksu karnego, kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby dla niej najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że zostanie spełniona, podlega karze pozbawienia wolności do trzech lat” .

Czytaj też:

Zuchwała kradzież pod domem premiera. Są nowe informacje, organy ścigania wykonały ruch Czytaj też:

Bolesny sondaż dla Karola Nawrockiego. Tak Polacy ocenili jego decyzje