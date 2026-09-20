„Tym razem nie na partię”. Tusk zwrócił się do Polaków i zachęca do głosowania

Przypomnijmy, przedstawiciele europejskiego banku chcą po raz pierwszy od 2002 roku zmienić wygląd dotychczasowych banknotów euro. Zamiast fikcyjnych grafik, w najbliższych latach mają się na nich pojawić elementy, które będą umacniać budowanie wspólnej europejskiej tożsamości. Zorganizowano zatem internetową ankietę, w której internauci mają wybrać, czy nowe banknoty będą zawierały grafiki związane z postaciami związanymi z szeroko rozumianą kulturą europejską, czy może z naturą. Głosy można oddawać do 21 września na stronie ecb.europa.eu.

Donald Tusk zachęca do głosowania na Marię Skłodowską-Curie

Wśród znanych postaci, które miałby się pojawić na banknotach, są m.in.: Ludwig van Beethoven, Miguel de Cervantes, Maria Callas, Leonardo da Vinci, Bertha von Suttner czy właśnie Maria Skłodowska-Curie. Sens jest taki, aby pokazać osobistości, których dorobek był znany w innych krajach, wpłynął na ludzi w wielu krajach.

20 września premier Donald Tusk zachęcił do udziału w głosowaniu w serwisie X. „Słuchajcie, głosujemy, najwyższy czas. Tym razem nie na partię, tylko na Marię Skłodowską-Curie, bo może znaleźć się na banknocie 20 euro. I od naszego głosowania będzie sporo zależało, także pospieszcie się, proszę. Ja już zagłosowałem” – przekazał.

Kiedy nowe banknoty euro wejdą do obiegu?

Europejski Bank Centralny zwrócił uwagę, że głosowanie nie przesądza o ostatecznym wyglądzie banknotów. Podkreślono, że „ostateczną decyzję podejmie Rada Prezesów i uwzględni przy tym opinie Europejczyków i porady grup ekspertów. Decyzje Rady Prezesów zostaną ogłoszone na stronie internetowej EBC” . Z kolei nowe banknoty mają wejść do obiegu w 2030 lub 2031 roku.

Jak dodano, EBC jest w trakcie tworzenia kolejnej generacji banknotów euro. „Jest to okazja, żeby stały się one atrakcyjniejsze, bliższe i bardziej włączające dla wszystkich Europejczyków, w tym osób słabowidzących” – czytamy na stronie ecb.europa.eu .

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