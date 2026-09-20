„Tym razem nie na partię”. Tusk zwrócił się do Polaków i zachęca do głosowania
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„Tym razem nie na partię”. Tusk zwrócił się do Polaków i zachęca do głosowania

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Donald Tusk
Donald Tusk Źródło: Newspix.pl / Damian Burzykowski
Premier zachęca do udziału w głosowaniu ws. wyglądu nowych banknotów euro, organizowanym przez Europejski Bank Centralny. Może się na nich znaleźć znana Polka.

Przypomnijmy, przedstawiciele europejskiego banku chcą po raz pierwszy od 2002 roku zmienić wygląd dotychczasowych banknotów euro. Zamiast fikcyjnych grafik, w najbliższych latach mają się na nich pojawić elementy, które będą umacniać budowanie wspólnej europejskiej tożsamości. Zorganizowano zatem internetową ankietę, w której internauci mają wybrać, czy nowe banknoty będą zawierały grafiki związane z postaciami związanymi z szeroko rozumianą kulturą europejską, czy może z naturą. Głosy można oddawać do 21 września na stronie ecb.europa.eu.

Donald Tusk zachęca do głosowania na Marię Skłodowską-Curie

Wśród znanych postaci, które miałby się pojawić na banknotach, są m.in.: Ludwig van Beethoven, Miguel de Cervantes, Maria Callas, Leonardo da Vinci, Bertha von Suttner czy właśnie Maria Skłodowska-Curie. Sens jest taki, aby pokazać osobistości, których dorobek był znany w innych krajach, wpłynął na ludzi w wielu krajach.

20 września premier Donald Tusk zachęcił do udziału w głosowaniu w serwisie X. „Słuchajcie, głosujemy, najwyższy czas. Tym razem nie na partię, tylko na Marię Skłodowską-Curie, bo może znaleźć się na banknocie 20 euro. I od naszego głosowania będzie sporo zależało, także pospieszcie się, proszę. Ja już zagłosowałem” – przekazał.

Kiedy nowe banknoty euro wejdą do obiegu?

Europejski Bank Centralny zwrócił uwagę, że głosowanie nie przesądza o ostatecznym wyglądzie banknotów. Podkreślono, że „ostateczną decyzję podejmie Rada Prezesów i uwzględni przy tym opinie Europejczyków i porady grup ekspertów. Decyzje Rady Prezesów zostaną ogłoszone na stronie internetowej EBC”. Z kolei nowe banknoty mają wejść do obiegu w 2030 lub 2031 roku.

Jak dodano, EBC jest w trakcie tworzenia kolejnej generacji banknotów euro. „Jest to okazja, żeby stały się one atrakcyjniejsze, bliższe i bardziej włączające dla wszystkich Europejczyków, w tym osób słabowidzących” – czytamy na stronie ecb.europa.eu.

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Źródło: ecb.europa.eu, X