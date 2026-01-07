Miażdzący sondaż. Polacy nie mają złudzeń ws. Nawrockiego i Tuska

O tym, że relacje między Karolem Nawrockim a Donaldem Tuskiem są napięte, nie trzeba nikogo przekonywać. We wtorek 6 grudnia premier ogłosił, że jeszcze w tym tygodniu spotka się z prezydentem. W tym samym czasie w studiu Zbigniew Bogucki przekonywał, że nic w tej sprawie nie jest jeszcze ustalone.

– Prezydent jest otwarty na to spotkanie. Jak premier będzie chciał się dodzwonić, wybierze ten numer, a nie tylko będzie mówił. Rozmawiałem jeszcze przed świętami z prezydentem na ten temat i mówił, że nie było żadnego telefonu – mówił szef KPRP.

Sondaż. Polacy pesymistami ws. relacji Nawrocki–Tusk

W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski sprawdzono, jak Polacy postrzegają relacje między Karolem Nawrockim a Donaldem Tuskiem i jego gabinetem.

Jak się okazuje, większość ankietowanych nie ma złudzeń, że te relacje pozostaną złe. Takiego zdania jest 84,8 proc. respondentów. Z tej grupy 44,3 proc. uważa, że będą one zdecydowanie złe a 40,5 proc. raczej złe.

Przeciwnego zdania jest 10,6 proc. badanych. Warto zwrócić uwagę, że zaledwie 2,5 proc. zachowuje optymizm i uważa, że relacje między małym a dużym Pałacem będą zdecydowanie dobre. Z sondażu wynika, że 4,6 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej kwestii.

Nawrocki i Tusk skazani na konflikt? Polacy zabrali głos

Jak się okazuje, w kwestii stosunków na linii Karol Nawrocki – Donald Tusk, polityczne podziały nie mają większego znaczenia. Aż 89 proc. wyborców Koalicji Obywatelskiej przewiduje, że te relacje będą złe (w tym 49 proc. zdecydowanie złe). W pozytywny scenariusz wierzy zaledwie 7 proc. badanych z tej grupy.

Pesymizm panuje również po stronie zwolenników PiS. Według 90 proc. ankietowanych stosunki będą się układać niepomyślnie a 8 proc. liczy na dobrą współpracę.

Sondaż został przeprowadzony przez instytut United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski. Badanie zrealizowano w dniach 19–21 grudnia 2025 roku metodą mieszaną CATI (wywiady telefoniczne) oraz CAWI (ankiety internetowe) na próbie N=1000 osób.

