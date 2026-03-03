Kolejny zwrot w polskich szkołach? MEN stawia sprawę jasno. „To było wariactwo”

Barbara Nowacka została zapytana, czy Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje wprowadzenie zmian, jeśli chodzi o prace domowe w polskich szkołach. – Nauczyciele mogą zadawać prace domowe, mogą oceniać, nie powinni oceniać ich cyfrowo – powiedziała Barbara Nowacka na antenie TVP Info.

Wrócą obowiązkowe prace domowe? MEN stawia sprawę jasno

Minister edukacji zaznaczyła, że pytania o prace domowe powracają w trakcie serii spotkań z nauczycielami i rodzicami, które odbywa w ramach dyskusji o reformie Kompas Jutra. – Nie będzie powrotu do tego co było, bo było to wariactwo, gdzie szkoła przerzucała całą odpowiedzialność na korepetytorów i rodziców – poinformowała szefowa MEN w programie „Gość poranka”.

– Nie będzie powrotu do tego co było, że dzieci po pięć godzin uczą się same, a te, które nie mają z kim, mają gorsze oceny, bo ich rodzice np. ciężko pracują do godz. 20:00 – podsumowała wątek Barbara Nowacka.

– W tej chwili czekamy na rekomendacje ze strony zespołu ekspertów. Na pewno nie ma powrotu do stanu sprzed zmian – wtórowała Katarzyna Lubnauer w programie „Sygnały Dnia” w Pierwszym Programie Polskiego Radia. Wiceszefowa MEN podkreśliła, że w przypadku prac domowych pojawia się pytanie, w jakim stopniu – m.in. w dobie sztucznej inteligencji – tzw. praca własna ucznia faktycznie jest wykonywana samodzielnie.

– Musimy też zdać sobie sprawę, że oceny powinno stawiać się tylko za to, co jest samodzielną pracą ucznia. A powiedzmy szczerze, że praca domowa zwykle bywa wynikiem pracy sztucznej inteligencji, a czasami całej rodziny – kontynuowała wiceszefowa MEN.

Prace domowe w polskich szkołach. Jakie zmiany wprowadziło MEN?

Od kwietnia 2024 r. w polskich szkołach zaszły zmiany dotyczące prac domowych. Zgodnie z rozporządzeniem:

W klasach I–III szkoły podstawowej nauczyciele nie zadają prac domowych do wykonania przez ucznia w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Wyjątek stanowią prace dotyczące usprawniania motoryki małej, czyli ćwiczeń polegających na rozwijaniu umiejętności ruchowych dłoni. W klasach IV-VIII szkoły podstawowej uczniowie nie mają obowiązku wykonywania prac domowych w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Wykonanie lub niewykonanie pracy domowej nie jest oceniane.

