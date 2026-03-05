Pilna akcja CBA we Wrocławiu. Agenci weszli do urzędu miasta

Agenci CBA od rana prowadzą działania w kilkunastu miejscach na Dolnym Śląsku. Przeszukania odbywają się m.in. na terenie Wrocław oraz w okolicznych powiatach.

Czynności realizowane są na polecenie katowickiego wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej. Funkcjonariusze zabezpieczają dokumenty i nośniki danych, m.in. w urzędzie miasta oraz w miejskiej spółce Ekosystem Wrocław.

Postępowanie dotyczy podejrzeń przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez urzędników w związku z systemem odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Wrocławia - przekazał Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych.

Wkrótce więcej informacji