Przez 16 lat ukrywał się przed policją. „Skrytkę” odkryto między drzwiami

Jak podkreślono w policyjnym komunikacie z tego zatrzymania, radomscy funkcjonariusze konsekwentnie realizują zadania związane z poszukiwaniem osób, które próbują uniknąć odpowiedzialności za swoje czyny. Niemal każdego dnia zatrzymują osoby, które starają się ukryć przed wymiarem sprawiedliwości. Funkcjonariusze regularnie przeglądają stare, niewykryte sprawy dotyczące poszukiwanych, a następnie zatrzymują tych, którzy od wielu lat pozostają nieuchwytni dla organów ścigania.

Radom. Poszukiwany mężczyzna ukrywał się między drzwiami

O wytrwałości stróżów prawa przekonał się właśnie 65-latek, który ukrywał się przed organami ścigania od 16 lat. Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu zatrzymali mężczyznę na terenie powiatu radomskiego w czwartek 5 marca.

Poszukiwany był dwoma listami gończymi, wydanymi przez Prokuraturę Rejonową Radom-Wschód oraz Prokuraturę Okręgową w Radomiu. Ścigano go w związku z oszustem oraz wyrządzeniem szkody w obrocie gospodarczym. Jak się okazało mężczyzna ukrywał się w specjalnej „skrytce” między drzwiami. Trafił już do aresztu w celu odbycia zaległej kary pozbawienia wolności.

Poszukiwani, aby uniknąć spotkania ze stróżami prawa, często wybierają różne miejsca na swoje kryjówki, licząc na to, iż pozostaną bezkarni. Radomscy kryminalni po raz kolejny udowodnili, że tropią osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości aż do skutku, by ostatecznie poniosły konsekwencje swoich czynów.

