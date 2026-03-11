Nawrocki pochwalił się osiągnięciem siostry. „Dumny”

We wtorek, na facebookowym profilu społecznościowym Karola Nawrockiego, pojawiło się zdjęcie dyplomu z biało-czerwoną ramką. Siostra prezydenta – Nina – otrzymała wyjątkowy tytuł Pastry Chef of the Year 2026 (Cukiernik Roku 2026).

To specjalne wyróżnienie przyznał jej 9 marca znany przewodnik po restauracjach – Gault et Millau Poland (Gault & Millau Poland). Nawrocka pracuje w Mercato (Mercato Bistrot & Bar) na Pomorzu – w Gdańsku. Nazwa lokalu także widnieje na dyplomie cukierniczki.

Polityk świętował sukces członka swojej rodziny. „Dumny z siostry” – przyznał w mediach społecznościowych.

Niewielu o tym wie. Siostra Karola Nawrockiego ma na koncie złoty medal

O dokonaniach Niny Nawrockiej głośno zaczęto mówić w przestrzeni medialnej dopiero podczas kampanii prezydenckiej jej brata.

Jako cukierniczka pierwsze kroki zaczęła stawiać ponad dekadę temu – w gdańskim Hiltonie. Po pięciu latach, w 2019 r., została szefową cukierni. Przełomowym momentem w jej karierze był rok 2016 – wtedy po raz pierwszy została zauważona, jej talent i ciężka praca zostały docenione. Wzięła udział w mistrzostwach polski w przygotowaniu deseru podczas prestiżowych targów ExpoSweet i… zdobyła złoty medal!

„Karol był troskliwy, jest opiekunem”

Nawrocki darzy ogromnym wsparciem siostrę. Ich relacja jest bardzo dobra, o czy świadczyła wypowiedź cukierniczki, która pada w materiale wideo, opublikowanym przed wyborami prezydenckimi w 2025 r. – Karol był bardzo troskliwym bratem i zawsze opiekował się mną, jako młodszą siostrą – mówiła. – Zawsze czułam, że jest właśnie tym moim opiekunem, czy na podwórku, czy mnie bronił przed koleżankami, które mi dokuczały – podkreślała.

Przyznała też, że zawsze mogła liczyć na brata – także wtedy, gdy odszedł ich ojciec. – „Opiekun” – to jest kolejne słowo, którym mogę go określić. (...) Przejął rolę taty, opiekował się mną, uspokajał mnie. Mówił: „Nisia, damy radę, wszystko będzie dobrze. Jesteś silna” – mówiła.

