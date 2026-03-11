MEN szykuje zwrot ws. rewolucyjnej zmiany? Nowacka nie zostawia złudzeń

Wciąż toczy się dyskusja o decyzji Ministerstwa Edukacji Narodowej, za sprawą której zostały zniesione obowiązkowe prace domowe w szkołach podstawowych. Czy resort planuje wprowadzenie korekt w tej sprawie?

Wrócą obowiązkowe prace domowe? Szefowa MEN reaguje

– Prace domowe są. Są nieobowiązkowe i nieoceniane oceną cyfrową, ale nauczyciele naprawdę mają sposób, żeby wymagać. Musimy też sobie jasno powiedzieć: również rodzice odpowiadają za przebieg edukacji dzieci. Zwalanie, że jak nauczyciel zada (pracę domową – red.) to wtedy będę egzekwować, jest absolutnie nie w porządku. Rodzic też powinien dbać o to, żeby dziecko przygotowywało się do lekcji, żeby uczyło się – powiedziała Barbara Nowacka na antenie Trzeciego Programu Polskiego Radia.

– Nauczyciele robią sprawdziany, kartkówki. Szczerze mówiąc: dzisiaj, w czasach AI, napisanie wypracowania dla średnio ogarniętego 12-latka to jest kwestia zadania jednego pytania, dobrze skonstruowanego, sztucznej inteligencji. Czy to jest prawdziwa praca, czy to jest praca własna? Naprawdę to chcemy oceniać? Nie – podkreśliła szefowa MEN.

Polacy o największych problemach polskich szkół. Barbara Nowacka reaguje

Barbara Nowacka odniosła się także do nowego sondażu, w którym Polacy wskazali największe bolączki polskiego systemu edukacji. Dwie odpowiedzi zdecydowanie wyszły na pierwszy plan. 24 proc. respondentów wskazało na częste zmiany w podstawach programowych, a 22 proc. – poziom nauczania.

– Dlatego wprowadzamy stabilizację do systemu, dlatego nie politycy pisali podstawy programowe i dlatego zmiana, którą proponujemy w ramach Kompasu Jutra jest zmianą spokojną, stabilizującą. Ona wchodzi do przedszkola, do klasy pierwszej, do klasy czwartej. W kolejnych latach będzie szła stopniowo, żeby był czas na przygotowanie się. Za tym idą zmiany w egzaminach, za tym idą zmiany w podręcznikach – zapowiedziała Barbara Nowacka.

