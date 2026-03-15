PiS zyska dzięki Czarnkowi? Nowy sondaż mówi jasno

Ponad połowa Polaków nie spodziewa się, aby wskazanie Przemysława Czarnka jako kandydata Prawa i Sprawiedliwości na premiera przełożyło się na poprawę wyników sondażowych partii. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez agencję SW Research na zlecenie dziennika „Rzeczpospolita”.

Respondenci zostali zapytani, „czy wybór Przemysława Czarnka na kandydata PiS na premiera doprowadzi do wzrostu poparcia dla PiS w sondażach”.

Aż 52,7 procent badanych uważa, że nie. Odmienną opinię wyraziło 25,9 procent ankietowanych – ich zdaniem decyzja partii może przynieść polityczne korzyści. Z kolei 17,4 procent uczestników badania nie potrafiło jednoznacznie ocenić tej sytuacji. Jedynie 3,9 procent respondentów przyznało, że nie słyszało w ogóle o decyzji władz Prawa i Sprawiedliwości.

Polacy o Czarnku jako premierze

Co ciekawe, negatywna odpowiedź jest przeważająca w prawie wszystkich grupach ankietowanych, niezależnie od poziomu dochodu i miejsca zamieszkania. Zbliżony sceptycyzm widać także wśród obu płci – w pozytywne skutki wyboru Czarnka nie wierzy 54,5 procent kobiet i 51,1 procent mężczyzn.

Różnice widać jednak przy odpowiedziach pozytywnych. Wśród mężczyzn 34,8 procent uważa, że kandydatura Czarnka może pomóc partii, natomiast wśród kobiet taki pogląd podziela 17,5 procent.

Jeden wyjątek

Wyjątkiem są osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym. W tej grupie 40,4 procent respondentów uważa, że wybór Czarnka może pomóc PiS. Dla porównania 40,2 procent badanych z tej samej grupy jest przeciwnego zdania.

Przypomnijmy, że kandydatura Przemysława Czarnka została ujawniona przez Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS ogłosił tę decyzję podczas konwencji ugrupowania, która odbyła się 7 marca.

Badanie opinii publicznej zostało zrealizowane przez agencję badawczą SW Research wśród uczestników internetowego panelu SW Panel w dniach 10-11 marca 2026 roku. W analizie uwzględniono odpowiedzi 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana metodą losowo-kwotową, a wyniki skorygowano pod względem najważniejszych cech istotnych dla badania.