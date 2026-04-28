Sensacja w sondażu. KO wygrywa, ale uwagę przykuwa coś innego

Najnowszy sondaż pracowni Social Changes pokazuje, że Polacy nadal są mocno podzieleni w kwestii politycznych preferencji. Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, zwyciężyłaby Koalicja Obywatelska z wynikiem 33 proc.

Partia Donalda Tuska wyprzedziłaby Prawo i Sprawiedliwość, na które chciałoby zagłosować 28 proc. respondentów. Na trzecim miejscu znalazłaby się Konfederacja, którą popiera 12 proc. ankietowanych.

Nowy sondaż. Zaskakujące wyniki mniejszych partii

Do Sejmu weszłyby jeszcze trzy ugrupowania. Konfederacja Korony Polskiej mogłaby liczyć na 9 proc. poparcia a Nowa Lewica na 7 proc. W przeciwieństwie do zdecydowanej większości sondaży, w tym badaniu partia Razem przekracza próg wyborczy (5 proc. głosów).

Chociaż Koalicja Obywatelska jest zdecydowanym liderem, uwagę zwraca sytuacja koalicjantów – Polski 2050 oraz PSL. Oba ugrupowania znalazły się poniżej progu wyborczego, uzyskując po 2 proc. wskazań. Pozostałe 2 proc. respondentów wybrało odpowiedź „inne”.

Autorzy badania zapytali również o deklarowaną frekwencję wyborczą. Aż 72 proc. respondentów zadeklarowało udział w wyborach parlamentarnych. W tym 54 proc. odpowiedziało, że „na pewno poszłoby głosować”, a 18 proc. określiło swoją obecność jako „raczej pewną”. Na tej podstawie szacuje się, że realna frekwencja mogłaby wynieść od 67 do 70 proc.

Sondaż. Polacy wskazali największe problemy

Sondaż pokazuje także, jakie problemy najbardziej dotykają Polaków. Na pierwszym miejscu znalazły się wysokie ceny energii elektrycznej i gazu, które wskazało 57 proc. badanych. Niewiele mniej respondentów zwróciło uwagę na problemy w ochronie zdrowia m.in. długie kolejki do lekarzy – 56 proc.

Kolejne miejsca zajmują drogie paliwo (45 proc.) oraz rosnące ceny żywności (43 proc.). Taki sam odsetek respondentów wskazał na zagrożenie wojną, co pokazuje, że kwestie bezpieczeństwa nadal pozostają istotnym źródłem niepokoju społecznego. W dalszej kolejności ankietowani wymieniali wysokie ceny leków i opieki medycznej (41 proc.), drogie mieszkania oraz niskie zarobki (po 38 proc.), a także niskie emerytury i renty (37 proc.).

Sondaż pracowni Social Changes został przeprowadzony w dniach 17-20 kwietnia 2026 r., metodą metodą CAWI, na reprezentatywnej grupie 1090 dorosłych Polaków.

Czytaj też:

