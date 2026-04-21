Była posłanka PiS: Kaczyński się starzeje, Czarnek nie ma dobrej energii

Jarosław Kaczyński Źródło: Newspix.pl / Jakub Kofluk/Fotonews
Nowa energia jest potrzebna, bo ani Tusk, ani Kaczyński już nam jej nie dadzą. Nie dziwi mnie niechęć prezesa PiS do inicjatywy Morawieckiego. Człowiek, który zbudował bardzo mocny ruch polityczny i odniósł sukces, z czasem po prostu się starzeje – starzeją się jego myśli i sposób działania. W większości przypadków tacy liderzy nie chcą godzić się z nowym prądem – mówi w rozmowie z „Wprost” była posłanka PiS Nelli Rokita.

Dawna doradczyni prezydenta Lecha Kaczyńskiego chwali inicjatywę Mateusza Morawieckiego – stowarzyszenie Rozwój plus. Rozbudowa własnego zaplecza przez byłego premiera nie została początkowo dobrze odebrana przez Jarosława Kaczyńskiego. Postawił ultimatum posłom PiS, którzy deklarowali chęć przystąpienia do stowarzyszenia: jeśli zdecydują się na ten ruch, nie mają co liczyć na miejsca na listach wyborczych PiS w 2027 roku. We wtorek prezes PiS na wspólnej konferencji z Mateuszem Morawieckim obwieścił jednak, że doszło do porozumienia.

Nocne spotkanie Kaczyńskiego z Morawieckim

– Wczoraj, ale i dzisiaj, bo koniec był o drugiej w nocy, doszło do długiej, siedmiogodzinnej rozmowy między panem premierem a mną. Ta rozmowa przyniosła, przynajmniej jestem o tym głęboko przekonany, kompromis – zapowiedział Jarosław Kaczyński.

Kompromis, jak mówił, ma się sprowadzać do tego, że działalność stowarzyszenia będzie prowadzona wewnątrz partii. –Powstanie rada ekspercka i ci, którzy się znaleźli, mówię tutaj o posłach i europosłach ewentualnie, będą mogli działać, natomiast pozostałe działania będą w tym momencie wstrzymane – stwierdził Jarosław Kaczyński.

Nelli Rokita uważa, że obawa Jarosława Kaczyńskiego to naturalna reakcja obronna.

– Nie dziwi mnie niechęć prezesa do inicjatywy Morawieckiego. Człowiek, który zbudował bardzo mocny ruch polityczny i odniósł sukces, z czasem po prostu się starzeje – starzeją się jego myśli i sposób działania. W większości przypadków tacy liderzy nie chcą godzić się z nowym prądem – tłumaczy w rozmowie z „Wprost” była parlamentarzystka.

„Kaczyński nie chce zmian”

W jej opinii, stagnacja, jaka zapanowała w jej byłej formacji, jest niebezpieczna.

– Zastój jest najgorszy zarówno w polityce, jak i w prywatnym życiu, bo wywołuje różnego rodzaju choroby – mówi Nelli Rokita.

I tłumaczy, w jakiej kondycji jest prezes PiS: – Człowiek pogrążony wyłącznie we własnym myśleniu i działaniu nie chce zmian, ma trudności z zaakceptowaniem stanu, w którym musi zejść z pierwszego planu. To naturalne zjawisko.

Była doradczyni Lecha Kaczyńskiego radzi też Jarosławowi Kaczyńskiemu:

– Ja bym obrała inną strategię, ponieważ lubię otwarte myślenie, dialog i rozmowę, dlatego cieszę się, że takie inicjatywy powstają.

Najwyraźniej prezes PiS wziął sobie tę radę do serca, ponieważ – jak wynika ze zdjęcia opublikowanego na portalu X przez Adama Bielana, Jarosław Kaczyński dogadał się z Mateuszem Morawieckim.

Komu Morawiecki zabierze wyborców

