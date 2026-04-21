Była posłanka PiS: Kaczyński się starzeje, Czarnek nie ma dobrej energii

Dawna doradczyni prezydenta Lecha Kaczyńskiego chwali inicjatywę Mateusza Morawieckiego – stowarzyszenie Rozwój plus. Rozbudowa własnego zaplecza przez byłego premiera nie została początkowo dobrze odebrana przez Jarosława Kaczyńskiego. Postawił ultimatum posłom PiS, którzy deklarowali chęć przystąpienia do stowarzyszenia: jeśli zdecydują się na ten ruch, nie mają co liczyć na miejsca na listach wyborczych PiS w 2027 roku. We wtorek prezes PiS na wspólnej konferencji z Mateuszem Morawieckim obwieścił jednak, że doszło do porozumienia.

Nocne spotkanie Kaczyńskiego z Morawieckim

– Wczoraj, ale i dzisiaj, bo koniec był o drugiej w nocy, doszło do długiej, siedmiogodzinnej rozmowy między panem premierem a mną. Ta rozmowa przyniosła, przynajmniej jestem o tym głęboko przekonany, kompromis – zapowiedział Jarosław Kaczyński.

Kompromis, jak mówił, ma się sprowadzać do tego, że działalność stowarzyszenia będzie prowadzona wewnątrz partii. –Powstanie rada ekspercka i ci, którzy się znaleźli, mówię tutaj o posłach i europosłach ewentualnie, będą mogli działać, natomiast pozostałe działania będą w tym momencie wstrzymane – stwierdził Jarosław Kaczyński.

Nelli Rokita uważa, że obawa Jarosława Kaczyńskiego to naturalna reakcja obronna.

– Nie dziwi mnie niechęć prezesa do inicjatywy Morawieckiego. Człowiek, który zbudował bardzo mocny ruch polityczny i odniósł sukces, z czasem po prostu się starzeje – starzeją się jego myśli i sposób działania. W większości przypadków tacy liderzy nie chcą godzić się z nowym prądem – tłumaczy w rozmowie z „Wprost” była parlamentarzystka.

„Kaczyński nie chce zmian”

W jej opinii, stagnacja, jaka zapanowała w jej byłej formacji, jest niebezpieczna.

– Zastój jest najgorszy zarówno w polityce, jak i w prywatnym życiu, bo wywołuje różnego rodzaju choroby – mówi Nelli Rokita.

I tłumaczy, w jakiej kondycji jest prezes PiS: – Człowiek pogrążony wyłącznie we własnym myśleniu i działaniu nie chce zmian, ma trudności z zaakceptowaniem stanu, w którym musi zejść z pierwszego planu. To naturalne zjawisko.

Była doradczyni Lecha Kaczyńskiego radzi też Jarosławowi Kaczyńskiemu:

– Ja bym obrała inną strategię, ponieważ lubię otwarte myślenie, dialog i rozmowę, dlatego cieszę się, że takie inicjatywy powstają.

Najwyraźniej prezes PiS wziął sobie tę radę do serca, ponieważ – jak wynika ze zdjęcia opublikowanego na portalu X przez Adama Bielana, Jarosław Kaczyński dogadał się z Mateuszem Morawieckim.

