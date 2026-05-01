Ziobro nie daje za wygraną. Sąd otrzymał kluczową ekspertyzę w sprawie jego ojca

Do Sądu Okręgowego w Krakowie wpłynęła elektroniczna wersja opinii przygotowanej przez ekspertów z Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Sądowej w Lozannie. Dokument dotyczy śmierci Jerzego Ziobry, ojca byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

Śmierć ojca Zbigniewa Ziobry. Proces zostanie wznowiony

Proces odwoławczy w tej sprawie trwa od 2018 roku i dotyczy możliwych błędów podczas leczenia Jerzego Ziobry w krakowskim szpitalu. Przez ostatnie lata postępowanie było wstrzymane właśnie z powodu oczekiwania na zagraniczną ekspertyzę.

Jak przekazał rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie sędzia Maciej Czajka, teraz sąd oczekuje jeszcze na papierowy oryginał dokumentu oraz jego tłumaczenie na język polski. Dopiero wtedy będzie można poznać szczegółowe wnioski ekspertów.

Lekarze byli wcześniej uniewinnieni

Jerzy Ziobro trafił do Szpitala Uniwersyteckiego UJ w Krakowie w czerwcu 2006 roku. Zmarł kilkanaście dni później. Prokuratura dwukrotnie umarzała śledztwo, jednak rodzina zdecydowała się skierować do sądu własny akt oskarżenia przeciwko lekarzom.

Medycy zostali oskarżeni o narażenie pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Wśród oskarżonych znaleźli się lekarze i kierownicy oddziałów związanych z leczeniem Jerzego Ziobry.

W 2017 roku sąd pierwszej instancji uniewinnił wszystkich oskarżonych. W uzasadnieniu wskazano, że nie wykazano związku między działaniami lekarzy a śmiercią pacjenta. Sąd uznał również, że komplikacje pojawiające się podczas leczenia mieściły się w granicach ryzyka medycznego.

Sprawa Jerzego Ziobry wraca do prokuratury

Od wyroku odwołali się zarówno prokuratorzy, jak i pełnomocnicy rodziny Jerzego Ziobry. To właśnie dlatego sprawa od lat pozostaje w toku przed sądem okręgowym.

Równolegle śledczy badają także działania samego Zbigniewa Ziobry. W 2025 roku w Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku powołano specjalny zespół prokuratorów, który analizuje, czy w czasie kierowania resortem sprawiedliwości nie doszło do przekroczenia uprawnień w związku z postępowaniami dotyczącymi śmierci jego ojca.

Według zapowiedzi sądu kolejna rozprawa może odbyć się jeszcze w czerwcu.

