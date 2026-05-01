3 maja prezydent ogłosi ważną decyzję. Chce zmienić konstytucję

Prezydent Karol Nawrocki rozpoczyna jeden z najbardziej ambitnych projektów swojej kadencji. W czasie obchodów Święta Konstytucji 3 Maja mają zostać powołani pierwsi członkowie Rady ds. nowej Konstytucji przy Prezydencie RP. Informację potwierdził rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

Prezydent powoła Radę ds. Nowej Konstytucji

Nowe gremium ma przygotować projekt ustawy zasadniczej, który – zgodnie z planem Pałacu Prezydenckiego – miałby powstać jeszcze przed końcem kadencji obecnego prezydenta. Tworzenie projektu nowej konstytucji było jedną z obietnic wyborczych Karola Nawrockiego.

Według zapowiedzi do rady mają wejść przedstawiciele klubów i kół parlamentarnych, eksperci oraz konstytucjonaliści reprezentujący różne poglądy polityczne i prawne. Pałac Prezydencki podkreśla, że celem ma być stworzenie projektu opartego na szerokim politycznym kompromisie.

Rzecznik prezydenta zaznaczył, że nie chodzi o symboliczne spotkania, lecz o realne prace nad nowym modelem ustrojowym państwa. Projekt miałby następnie przejść standardową ścieżkę parlamentarną, a w dalszej kolejności mogłoby dojść również do referendum.

Nowa Konstytucja. Reakcje na pomysł Nawrockiego

Pomysł Karola Nawrockiego błyskawicznie wywołał reakcje wśród polityków obozu rządzącego. Premier Donald Tusk skomentował projekt we wpisie opublikowanym w serwisie X.

„Pan Karol Nawrocki ogłosił, że będzie pracował nad nową konstytucją. Proponuję zacząć od przestrzegania aktualnej” – napisał ironicznie szef rządu.

twitter

Jeszcze ostrzej zareagowała Lewica. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że jego ugrupowanie nie zamierza angażować się w prace nad zmianą konstytucji razem z obozem związanym z PiS-em i Konfederacją.

Polityk oskarżył poprzednią władzę o łamanie konstytucji i upolitycznienie Trybunału Konstytucyjnego. Jego zdaniem inicjatywa prezydenta ma bardziej polityczny niż ustrojowy charakter.

Kolejna rada powołana przez Nawrockiego

Rada ds. nowej Konstytucji będzie już trzecim utworzonym takim organem działającym przy Pałacu Prezydenckim. W ostatnim czasie Karol Nawrocki powołał także Radę Nowych Mediów oraz Radę Klimatu i Środowiska.

