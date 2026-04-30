Przełom ws. nominacji generalskich. Karol Nawrocki podjął decyzję

„Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Karol Nawrocki, na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, mianował oficerów Wojska Polskiego na stopnie generalskie i admiralski” – poinformował Rafał Leśkiewicz na portalu X. Jak podał rzecznik głowy państwa, akty mianowania zostaną wręczone przez prezydenta RP 2 maja 2026 r. o godz. 12.00 podczas uroczystości, która odbędzie się na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego.

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego wydało komunikat w sprawie.

Na stopień generała dywizji mianowani zostali:

gen. bryg. Dariusz Lewandowski – Dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej;

gen. bryg. Michał Strzelecki – Dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych.

Na stopień generała brygady mianowani zostali:

płk Dariusz Dróżdż– Dowódca 20 Brygady Zmechanizowanej;

płk Krzysztof Duda – Dowódca 12 Brygady Zmechanizowanej;

płk Marcin Dusza – Dowódca 21 Brygady Strzelców Podhalańskich;

płk Piotr Gołos – Dowódca 25 Brygady Kawalerii Powietrznej;

płk Jarosław Kowalski – I Zastępca Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej;

płk Andrzej Kupis – Szef Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii, Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych;

płk Andrzej Lis – Zastępca Dowódcy Transformacji i Szkolenia Sił Zbrojnych;

płk Piotr Męczyński – Dowódca 18 Brygady Artylerii;

płk Robert Polak – Zastępca Szefa Zarządu Szkolenia P7, Sztab Generalny Wojska Polskiego.

Na stopień kontradmirała mianowany został:

kmdr Przemysław Karaś– Zastępca Dowódcy Centrum Operacji Morskich – Zastępca Dowódcy Komponentu Morskiego

