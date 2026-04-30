Nawrocki na gali bokserskiej. Zgrzyt wokół wizyty prezydenta

Karol Nawrocki pojawił się na gali bokserskiej w Kościerzynie, gdzie jednym ze sponsorów była firma „Nowrocky” – ta sama, która sprzedaje odzież i gadżety z nazwą kojarzoną z głową państwa. Obecność marki była widoczna niemal wszędzie: na ringu, ściankach reklamowych i nagrodach dla zawodników.

Karol Nawrocki wziął udział w gali bokserskiej

Prezes spółki zapewnia, że wizyta prezydenta była dla nich zaskoczeniem. – Nie posiadaliśmy takiej wiedzy i byliśmy bardzo miło zaskoczeni, że prezydent pojawił się na gali i dopingował zawodników – przekazał Maciej Bartasun. Inaczej przedstawia to jednak organizator wydarzenia, który przyznaje, że zaproszenie zostało wcześniej wysłane do Kancelarii Prezydenta.

Podczas gali Karol Nawrocki obserwował walki z trybun, a po zakończeniu pojedynku wieczoru wszedł do ringu, by pogratulować zwycięzcy. – Niesamowity jesteś. Gratulacje – powiedział do Kacpra Meyny.

Zawodnicy odbierali nagrody ufundowane m.in. przez „Nowrocky”. Według firmy jej udział w gali miał charakter standardowego wsparcia promocyjnego. – Było to standardowe wsparcie promocyjne wydarzenia sportowego. Nasze wsparcie miało charakter promocyjny i było związane z obecnością marki przy wydarzeniu oraz działaniami komunikacyjnymi wokół gali – tłumaczył Maciej Bartasun.

Z kolei organizator podkreśla, że obecność prezydenta była dużym wydarzeniem dla kibiców i zawodników. – Karol Nawrocki odpowiedział pozytywnie i skorzystał z zaproszenia, sprawiając bardzo miłą niespodziankę zawodnikom, kibicom oraz całej naszej organizacji – zaznaczono.

Kancelaria Prezydenta w krótkim komunikacie wskazała jedynie, że „udział w gali miał charakter prywatny i nie ujawnia szczegółów takich wizyt”.

Burza wokół marki „NowRocky”

Spółka działa od końca 2025 roku i oferuje szeroki asortyment produktów – od ubrań po gadżety. W przeszłości prezydent pojawiał się publicznie w odzieży z tym logo, m.in. podczas wydarzeń sportowych. Pałac Prezydencki podkreślał jednak, że nie istnieją żadne powiązania finansowe ani marketingowe między głową państwa a marką.

Mimo tych zapewnień sprawą firmy zajmują się organy ścigania. Postępowanie dotyczy możliwego naruszenia przepisów o ochronie znaków towarowych. „20 lutego do policjantów wpłynęło zawiadomienie o wykroczeniu dotyczącym złamania przepisów z ustawy Prawo własności przemysłowej. Funkcjonariusze nadal zajmują się tą sprawą i prowadzą czynności wyjaśniające” – poinformowała policja w komunikacie.

