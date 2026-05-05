Spór o konstytucję. Sejm bez większości, prawica podzielona

Z Pałacu Prezydenckiego wysłano formalne zaproszenia do wszystkich klubów parlamentarnych. Zachęcono do udziału w pracach nad nową ustawą zasadniczą. Choć Prawo i Sprawiedliwość nie zamyka się na tę inicjatywę, wyraźnie podchodzi do niej z rezerwą.

Jak wynika z ustaleń Dziennika Gazety Prawnej, kierownictwo partii zgodziło się na ewentualne delegowanie przedstawiciela, ale bez większych oczekiwań. – Prezes dał zielone światło, żeby kogoś delegować, ale nie wierzy, że coś z tego wyjdzie – słyszą dziennikarze od swoich rozmówców.

Spór o model państwa. Dwie wizje ustroju

Różnice nie dotyczą wyłącznie formy współpracy, ale przede wszystkim kierunku zmian. Jarosław Kaczyński od lat opowiada się za systemem parlamentarno-gabinetowym, z silną rolą premiera i ograniczonymi kompetencjami prezydenta.

– Prezes jest zwolennikiem systemu kanclerskiego. Wzorem dla niego jest model niemiecki i to, jak po wojnie odbudowano tam państwo – mówi DGP jeden z polityków partii. Podkreśla, że najważniejsza jest sprawność systemu. W tym ujęciu kluczowa jest stabilność rządu i sprawność zarządzania państwem.

Z kolei Karol Nawrocki sygnalizuje inną drogę. W jego wizji alternatywą dla systemu parlamentarnego jest model, w którym „prezydent skupia władzę wykonawczą”. To oznaczałoby wyraźne przesunięcie w stronę systemu prezydenckiego.

W PiS panuje przekonanie, że ten temat prędzej czy później stanie się osią konfliktu. – To będzie kość niezgody, ale na razie odkładamy to starcie na później – przyznaje jeden z rozmówców DGP.

Pierwsze napięcia i gra o wpływy

Różnice zdań rzuciły się w oczy wielu już na etapie ustalania składu Rady Nowej Konstytucji. Według ustaleń dziennikarzy, pałac prezydencki widział w niej Krzysztofa Szczuckiego, kojarzonego z obozem Mateusza Morawieckiego. Na to nie zgodziło się jednak kierownictwo partii.

Jak wynika z informacji DGP, sprzeciw miał być jednoznaczny i pokazał napięcia między partyjnym zapleczem przy ulicy Nowogrodzkiej a prezydenckim ośrodkiem.

Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że na początku kwietnia Szczucki został zawieszony w prawach członka partii. Mimo to jego nazwisko nadal pojawia się w kontekście rady – tym razem jako potencjalna nominacja prezydencka, niezależna od wskazań partyjnych.

Jak wskazują rozmówcy dziennikarzy, skład rady to element szerszej układanki wpływów, w której istotną rolę odgrywają środowiska związane z Mateuszem Morawieckim oraz Adamem Bielanem.

Nowy ośrodek polityczny?

W szeregach PiS coraz częściej pojawia się przekonanie, że działania prezydenta nie ograniczają się wyłącznie do kwestii ustrojowych. – Widać, że chce budować swój ośrodek polityczny po prawej stronie – słyszą dziennikarze DGP.

Rada Nowej Konstytucjima być częścią szerszej strategii, obejmującej tworzenie zaplecza eksperckiego i politycznego wokół głowy państwa. To może w przyszłości zmienić układ sił w całym obozie.

Mimo udziału w inicjatywie prezydenta, PiS nie zamierza rezygnować z własnych działań. W partii zapadła decyzja o równoległym opracowywaniu własnej propozycji zmian ustrojowych. – Będą dwutorowe prace nad konstytucją – podkreśla źródło z partii. Nawet udział w radzie nie będzie jedyną przestrzenią tworzenia nowych rozwiązań.

– Jeśli po wyborach w 2027 roku pojawi się większość konstytucyjna, napięcia będą bardzo duże – przewidują rozmówcy.

Czytaj też:

Kolejny znany poseł odchodzi z PiS. „Rezygnacja została przyjęta”Czytaj też:

Oto cel Mateusza Morawieckiego. „Mówił o tym w gronie współpracowników”