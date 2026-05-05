Przejmujące słowa rodziców Krzysztofa Dymińskiego. „Nie da się tego opowiedzieć”

27 maja 2023 r. ok. godz. 4 nad ranem 16-letni wówczas Krzysztof Dymiński opuścił swoje miejsce zamieszkania, nie zostawiając bliskim żadnej wiadomości. Ok. godz. 6:00 był widziany na Moście Gdańskim w Warszawie. Od tego czasu, przez blisko trzy lata, nie skontaktował się ze swoją rodziną. We wrześniu 2025 r. policja opublikowała zdjęcie, które uwzględnia progresję wiekową Krzysztofa.

Przejmujące słowa rodziców Krzysztofa Dymińskiego. „Dziecka nadal nie ma”

– W tym roku Krzysiek pisałby maturę. Trzy lata miną dokładnie w maju, a my w pełni nie potrafimy wrócić do normalności. Znaleźć radości do życia. Bo dziecka nadal nie ma. Codziennie za nim tęsknimy – mówi w rozmowie z Onetem Agnieszka Dymińska, mama zaginionego Krzysztofa.

– Każda minuta bez dziecka jest jak lata. Im dłużej to trwa, te lata stają się jak minuta. Proszę mi wierzyć, że nie da się tego opowiedzieć. Bardzo byśmy chcieli, by już żadna rodzina nie musiała przeżywać tego, co my – dodaje Daniel Dymiński, tata zaginionego.

Tegoroczną edycję festiwalu Millennium Docs Against Gravity otworzy film „Bez końca” w reżyserii Michała Marczaka. Produkcja pokazuje kulisy poszukiwań Krzysztofa Dymińskiego.

– Powiedziałabym, że dziś czekamy na zamknięcie naszej historii. Mój mąż szuka fizycznie, nadal przeszukuje Wisłę wzdłuż i wszerz, choć prawdopodobnie potrzebujemy cudu, żeby cokolwiek znalazł, jeżeli Krzysiu tam w ogóle jest. Film Michała pokazuje, że ta rzeka jest ogromna. To bezkres wody, która stale się przemieszcza. Wszystko się mogło wydarzyć. Ja mam ciągle nadzieję, że jednak Krzysiu gdzieś żyje, ale coraz trudniej jest żyć z tą nadzieją. I powiem panu szczerze, że chyba już tak dłużej nie potrafię. Bo to boli – mówi Agnieszka Dymińska.

