Zwrot ws. Zbigniewa Ziobry. Sąd nie miał wątpliwości

W połowie kwietnia Prokuratura Krajowa ponownie zwróciła się do Sądu Okręgowego w Warszawie. Pismo dotyczyło wyznaczenia terminu posiedzenia w sprawie Europejskiego Nakazu Aresztowania dla Zbigniewa Ziobry.

Obrońca Zbigniewa Ziobry podjął wezwanie do usunięcia braków zażalenia w dniu 30 kwietnia 2026 roku. Od tego dnia jest liczony termin na usunięcie braku (7 dni). Jeśli w terminie brak zostanie usunięty, zażaleniu zostanie nadany bieg i akta trafią do Sądu Apelacyjnego w Warszawie w celu rozpoznania - przekazała rzeczniczka prasowa Sądu Okręgowego w Warszawie ds. karnych.

Sędzia Anna Ptaszek podkreśliła na łamach „Faktu”, że w przypadku uwzględnienia zażalenia obrońcy na odmowę zawieszenia postępowania w sprawie wydania ENA, postępowanie będzie zawieszone do czasu rozpoznania zażalenia na zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry przez Sąd Rejonowy dla Warszawy — Mokotowa.

Sąd Okręgowy wyznaczył termin rozpoznania zażalenia na zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry na 8 września 2026 roku.

